Gustavo, el chófer de Teresa Campos, habla abiertamente de su "ruptura" total con Terelu y Alejandra Rubio

MADRID, 19 (CHANCE)

Demostrando una faceta de apasionado de la moda desconocida mientras trabajó mano a mano con María Teresa Campos durante 34 años, Gustavo Guillermo no se ha perdido los desfiles de Custo y Lola Casademunt en la MBFWM. Alejado de los focos desde que terminó 'Gran Hermano VIP', hemos aprovechado una de las escasas apariciones públicas del chófer para preguntarle por el mediático romance entre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, y saber cómo es su relación con Terelu Campos y Carmen Borrego cinco meses después de la muerte de la emblemática presentadora, de la que se sigue emocionando al hablar.

"He tenido la mejor maestra, la número uno como persona. Nunca habrá otra como ella, por mucho que... No habrá nunca otra como ella. Cada día que pasa me acuerdo de ella. Y ahora ya menos, pero si pienso en ella me pongo a llorar. Son muchos años y era como una madre, yo si tenía un problema la llamaba a ella y me ayudaba siempre" recuerda con nostalgia.

Tras el fallecimiento de María Teresa, desvela que su relación con Terelu y Carmen ya no es la misma, y de hecho con la mayor de las hermanas no habla nunca: "Es una circunstancia de la vida. Pasa y pasa, ya está. Ellas no me llaman, yo tampoco las llamo. Hay cordialidad y ya está, no es una relación rota, simplemente que ahora cada uno lleva un camino diferente en la vida" confiesa, dejando en el aire qué pensaría la presentadora de esta situación. "No lo sé, no me hagas esas preguntas porque son suposiciones un poco absurdas" afirma.

No tiene relación con las hijas pero tampoco con la nieta, Alejandra Rubio, por lo que prefiere mantenerse al margen de su incipiente noviazgo con Carlo Constanzia. "Si han salido esas fotos entiendo que estará enamorada, yo le doy la enhorabuena y ya está" apunta, asegurando que conociendo como conoce a Terelu ésta "no se ha metido en la vida de su hija". "Pero yo no soy quién para saber si él le gusta o no le gusta, no lo sé" confiesa.