Gustavo, chófer de Teresa Campos, responde a Edmundo Arrocet: "Miente y puedo demostrarlo"

MADRID, 28 (CHANCE)

Dispuesto a todo por defender a María Teresa Campos, su jefa desde hace más de 30 años, Gustavo Guillermo decidía romper su silencio y, dejando a un lado su habitual discreción, concecía una exclusiva a la revista Semana desvelando cómo es el verdadero Edmundo Arrocet, que tanto hizo sufrir a la presentadora. "Embaucador", "astuto", "mentiroso", "mantenido", "altivo", "clasista", 'poco generoso' con su novia, a la que al parecer regalaba artículos de bazares chinos en sus cumpleaños.... Son tan solo algunos de los calificativos que el fiel asistente y chófer de Teresa dedicaba a su exnnovio en su comentadísima entrevista.

Molesto y dolido, Bigote no ha tardado en responder, y lo ha hecho vía exclusiva a través de las páginas de Diez Minutos, donde desmiente las palabras de Gustavo y asegura que si habla es porque Teresa está necesitada de dinero. Además de volver a negar la versión de que dejó a la malagueña por whatsapp, el humorista niega que le comprase los regalos en un chino, su ruina económica y que fuese un mantenido, asegurando que con lo que gana podría mantener a 30 como ellos; y, para sorpresa de todos, desvela que sigue teniendo relación con Terelu Campos, con la que se llama y se intercambia mensajes cordiales.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien en el mediático clan y sobre las que hemos preguntado a Gustavo. Siempre al lado de María Teresa, que en esta ocasión prefirió no bajarse del coche, el chófer prefiere mantenerse al margen de las afirmaciones de Edmundo Arrocet. "No quiero decir nada", ha asegurado, dejando claro que "el que miente es él". "Puedo demostrarlo además", advierte tajante al ex de su jefa. ¿Se avecina guerra? ¡La respuesta de Gustavo, en el siguiente vídeo!