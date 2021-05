Gustavo González se enfrenta de nuevo a su peor momento televisivo

MADRID, 20 (CHANCE)

Desde que María Lapiedra hablase de nuevo para 'Sálvame Diario' poniendo a los pies de los caballos a su pareja, Gustavo González, mucho se ha hablado de cuál es la relación que tiene el colaborador con sus hijos... y lo cierto es que hoy ha explotado en directo asegurando que ya no puede soportar la presión que está aguantando desde el lunes pasado.

"Yo he sido mal marido, pero no mal padre" afirmaba esta tarde Gustavo en el plató de 'Sálvame' y arremetía contra la hermana de Toñi cuando el otro día aseguraba para el programa que estaba toda la familia muy feliz por habérselo quitado de encima: "Cuando el otro día la hermana de Toñi dijo 'lo que nos hemos quitado de encima' yo me he tenido que guardar la lengua porque yo he dicho muchas veces que venga Toñi".

Gustavo González ha querido dejar claro que: "Yo no me meto con la madre de mis hijos, la tengo mucho aprecio, no quiero nada malo para ella, quiero que le vaya genial" y ha asegurado que cuando se separó de su primera mujer se hizo cargo de muchos gastos: "Se repartió equitativamente lo que los dos habíamos ganado. Durante un año me prostituí, tuve que hacerme cargo yo de todos los gastos".

"A mis hijos les dije en un momento dado que me daba igual que no tuvieran un buen trato con María, pero que por lo menos le saludaran" ha confirmado Gustavo también, y ha terminado defendido que siempre ha querido dejar a un lado a sus hijos, aunque parece que eso no lo hace su pareja actual: "Yo a mis hijos nunca les he metido en los problemas económicos, ni en mi proceso de divorcio... ni nada".