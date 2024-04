Gustavo Guillermo defiende a José María Almoguera

MADRID, 6 (CHANCE)

Tras aparecer este viernes en el programa 'TardeAR' para hablar sobre la exclusiva de José María Almoguera y Paola Olmedo atacando a Carmen Borrego, Gustavo Guillermo se dejaba ver saliendo de las instalaciones de Telecinco recalcando su postura.

El que fuera chofer de María Teresa Campos defendía al hijo de Borrego y aseguraba que "si quiere sacar dinero, ¿qué hay de malo? Uno decide lo que hace con su vida, como hacen tantísimos otros y no se dice nada".

Gustavo comentaba que "el chaval está en su pleno derecho de ganar, de vender una exclusiva si le falta el dinero, si no, que haga lo que quiera" y además, dejaba entrever que podía haberse equivocado al hablar en esos términos de su madre.

"Yo a José le quiero, es un buen chaval" explicaba y dejaba claro que lo único que necesitan madre e hijo es tiempo: "¿Qué ha podido meter la pata? Todos la metemos. El tiempo pone a cada uno en su sitio, y el tiempo cura todo. Cosas que ahora no te importan, el tiempo hace que se olvide todo, de verdad".

Sin pelos en la lengua, Gustavo desvelaba que "es complicado" hacer frente a las críticas de un hijo y, en este caso explicaba que "no está bien" lo que ha hecho porque "yo nunca atacaría a mi madre, jamás".

Confía en que la hija de María Teresa Campos perdone a su hijo a pesar de todo ya que "es su madre" y por eso tiene claro que "le va a perdonar, seguro, Carmen sabe pedir perdón y él le pedirá perdón y al final lo arreglarán".

En cuanto a Terelu Campos, Gustavo reconocía sentir pena por no tener relación con ella y dice que está en sus manos reconciliarse: "De un tiempo a esta parte me siento dolido. Sí, pero no le pasa nada. En todas las peleas, todas las familias cuecen habas, o sea, que al final haremos las paces y ya está".

Aunque no ha pasado nada entre ellos, el 'hermano' de las Campos desea que en un futuro pueda retomar esa relación con Terelu: "Es que no es una cuestión de que yo quiera hablar con ella. Es cuestión de... de que también ella quiera hablar conmigo, y no veo ninguna intención. Me da mucha pena".