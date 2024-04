Gustavo Guillermo se moja y habla de la reacción de Carmen Borrego a la exclusiva de su hijo

MADRID, 5 (CHANCE)

Gustavo Guillermo ha acudido esta tarde al programa 'TardeAR' y ha hablado sobre la reacción que tuvo este jueves Carmen Borrego al ver la exclusiva que su hijo ha dado esta semana junto a su todavía mujer, Paola Olmedo.

Lo primero que ha querido dejar claro el 'hermano' de las Campos es que la colaboradora de televisión "ha sido una madre, no buena, excelente", pero ha asegurado que siempre "ha tenido una relación amor-odio con su hijo".

A Gustavo le sorprendió "que cuando tu llevas tres semanas aislado del mundo y te encuentras con tu hermana, no cayese ni una lágrima", lo que le hace pensar que "ella ya sabía algo o que se habían visto" anteriormente.

Además, cuando le han preguntado porqué ese odio de José María a su madre, Gustavo ha confesado que el joven "está muy influenciado por su padre", ya que él ha estado muchas tardes con Carmen "y ella llorando por José porque vivían situaciones injustas".

Y no solo ella, "toda la familia, Teresa ha llorado mucho por José a raíz de la custodia de José, pero es que hay que saber porqué la tenía el padre" aseguraba, abriendo un melón del que no se había hablado hasta ahora.

Sobre la boda de José María y Paola, Gustavo ha desvelado que "Carmen estaba pendiente de que no faltara nada" y eso provocó que "no disfrutara nada de esa boda porque estuvo pendiente de que todo estuviese pendiente".

Además, a última hora ha contado que escribió ayer a Carmen y que le ha contestado porque Leticia Requejo se había comunicado con ella antes y le había avisado que le había hablado por WhatsApp.

Ante esto, Gustavo no se ha podido quedar callado y ha asegurado que "no sé si ellas me quieren a mí, pero yo si las quiero a ellas. Me sentía hijo de Teresa, pero de un tiempo a esta tarde no me siento el hermano de ellas porque no siento el cariño y el amor, no es recíproco con todo lo que yo he dado por ellas".