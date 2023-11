Gustavo Guillermo, los motivos por los que ha sido expulsado de Gran Hermano VIP

MADRID, 2 (CHANCE)

Por fin conocemos los motivos. Tan solo unas horas después de que Gustavo Guillermo y Álex Caniggia hayan sido expulsados de la casa de Gran Hermano VIP por su comportamiento inadmisible, la organización explica los motivos. Una vez más ha sido Avilés el detonante de una discusión que provocó que él y Álex se enzarzaran en una nueva pelea en la que Gustavo... solo entró para separar.Como ya había sucedido en ediciones anteriores, la organizacón de Gran Hermano no ha permitido ninguna discusión subida de tono y por ello ha decidido que Álex y Gustavo- que terminó enfrentándose a su compañero por sacar de la pelea a Avilés- hayan resultado expulsados disciplinariamente en una edición que no deja de causar bajas. "¿A mí que he ido a separar? ¿A mí que soy el tío más tranquilo?" comentaba entre lágrimas Gustavo minutos después de conocer su expulsión en el confesionario.Sin lugar a dudas la mayor sopresa le esperaba a Gustavo en su regreso a casa y es que, cómo él mismo ha explicado en plató, terminó pidiendo ayuda a la Guardia Civil para poder entrar en su casa. A altas horas de la madrugada y en pijama, el que fuera chofer de María Teresa Campos volvía a su casa de la que no tenía llaves para entrar. Tras varios intentos, Gustavo se veía obligado a recurrir a la Guardía Civil para que fueran ellos los que le llevaran hasta la casa de su novia Ainhoa con la que se reencontró con un fuerte abrazo. Sin lugar a dudas una anécdota de lo más variopinta como broche final a un concurso por el que ha pasado mostrando su perfil más tranquilo.