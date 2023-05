Gustavo Petro y la patronal de Colombia se enzarzan por la reforma laboral y su capacidad para generar empleo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lamentado que nunca habrá paz social en el país mientras los dirigentes empresariales crean que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza, en respuesta a las críticas del presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales, la patronal colombiana), Bruce Mac Master, a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En concreto, el responsable de la asociación se ha valido de un documento publicado el pasado mes de abril por el Banco de la República (el banco central de Colombia) para explicar que el país "no puede darse el lujo" de poner en marcha una reforma laboral que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye.

Dicho informe concluye que el incremento de los costos salariales recortaría 454.000 empleos, pudiendo elevarse esta cifra hasta los 746.000. "Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente, lo mínimo es que cree empleo, reduzca informalidad y genere más actividad económica", ha apuntado Mac Master.

TACHA ESTA IDEA DE "MENTIRA"

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano ha tachado de "mentira" que siempre se haya dicho desde el poder que si se aumentan los salarios, crece el desempleo. "La historia del capitalismo europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo", ha ejemplificado.

Así, ha abogado por dejar atrás esta creencia de que con trabajadores esclavos aumenta la riqueza, ya que Colombia tiene la productividad más baja de entre los países de la OCDE, y ha instado a "dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano".

En una publicación posterior, ha insistido en que el aumento de los costes laborales no está ligado con un incremento de la informalidad, sino que esta se debe a la falta de capacidades productivas de la sociedad.

Tras las aclaraciones de Petro, el presidente de la ANDI se ha mostrado "seguro" de que no puede ser la intención del Gobierno generar desempleo o aumentar la informalidad, pero desde algunos sectores están alertando sobre este riesgo, por lo que ha llamado a no cometer errores.