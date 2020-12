Guti guarda silencio tras la polémica fiesta de cumpleaños de su hija Zayra

MADRID, 22 (CHANCE)

Zayra, la hija de Arantxa de Benito y Guti, ha cumplido 20 años hace unos días y, al contrario de otros "hijos de", la joven mantenía una vida bastante anónima y permanecía en un discreto segundo plano mediático a pesar de la fama de sus padres. Hablamos en pasado porque su multitudinaria y polémica fiesta de cumpleaños, en la que se saltó a la torera la mayoría de las medidas restrictivas para contener la propagación del Covid, la han situado en el ojo del huracán.

Y es que, ajena a la crítica situación que vive nuestro país a causa de la pandemia, Zayra organizó una fiesta con más de 20 personas, que no llevaban mascarilla, que no respetaron el distanciamiento social y que, además, incumplieron el toque de queda de un modo flagrante, bailando hasta altas horas de la madrugada. Un comportamiento un tanto cuestionable por el que la protagonista del cumpleaños y su madre no han tardado en pedir perdón.

Sin embargo, lejos de disculparse en nombre de su hija, Guti ha huido como alma que lleva el diablo cuando le hemos preguntado por la polémica fiesta. Muy serio, y molesto por la presencia de las cámaras, el exfutbolista se ha ido corriendo para evitar mostrar qué opina del comportamiento de Zayra. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!