¿Ha felicitado Francisco Rivera a Kiko por su cumpleaños?

MADRID, 10 (CHANCE)

En uno de los momentos más complicados de su vida, Kiko Rivera celebraba ayer su 37 cumpleaños en acompañado por su mujer, Irene Rosales, y sus hijas Ana y Carlota. El propio Dj, afectado, confesaba que Isabel Pantoja no le había felicitado y dudaba que lo fuese a hacer porque su relación está completamente rota.

Sin embargo, nada dijo de sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera, con quienes está más unido que nunca. Mientras Isa Pantoja no dejó pasar la oportunidad y felicitó a través de Instagram a Kiko, los hijos de Carmen Ordóñez no se manifestaron en sus redes sociales, pero... ¿Lo hicieron en privado? ¿Se acordaron del cumpleaños del artista de la familia?

Le hemos preguntado a Fran Rivera al respecto pero, en su línea, ha evitado contestarnos a una pregunta que él considera demasiado personal. "Yo entiendo vuestro trabajo, os entiendo muchísimo, pero de verdad... es que no tengo nada que contaros. Si yo sé cómo va lo vuestro y de verdad perdonarme. Y si me seguís todos los días es que no os voy a decir nada porque no quiero entrar en estos temas, en ningún tema de verdad. Tengo mi vida en otra dirección ¿vale? Espero que me entendáis", ha señalado el colaborador de "Espejo público", dejando claro que pese a tratarse de algo tan simple como una felicitación de cumpleaños a su hermano, no va a decirnos nada.