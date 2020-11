¿Ha hablado Francisco Rivera con su hermano Kiko tras sus duras palabras sobre Isabel Pantoja?

El exdiestro ha sorprendido, además, con una llamativa mascarilla con motivos taurinos MADRID, 10 (CHANCE) Francisco ha sido de los primeros miembros de la familia Rivera que se ha pronunciado, al menos públicamente, sobre el enfrentamiento que mantiene Kiko con Isabel Pantoja. El diestro, cuya enemistad con la tonadillera es de dominio público, no dudaba en declarar, hace unos días, que no le extrañaba que la artista hubiese engañado a su hijo con la herencia de Paquirri porque "no tiene corazón, es capaz de cualquier cosa".

El exdiestro ha sorprendido, además, con una llamativa mascarilla con motivos taurinos

MADRID, 10 (CHANCE) Francisco ha sido de los primeros miembros de la familia Rivera que se ha pronunciado, al menos públicamente, sobre el enfrentamiento que mantiene Kiko con Isabel Pantoja. El diestro, cuya enemistad con la tonadillera es de dominio público, no dudaba en declarar, hace unos días, que no le extrañaba que la artista hubiese engañado a su hijo con la herencia de Paquirri porque "no tiene corazón, es capaz de cualquier cosa". El marido de Lourdes Montes, que todavía está esperando - 36 años después del fallecimiento de su padre - que Isabel Pantoja les de a él y a Cayetano los enseres personales que les legó Paquirri, ha asegurado que la cantante "tiene el alma un poquito oscura" y que está convencido de que, al igual que no les dio a ellos las cosas de su padre - aunque Kiko intentó mediar para ello - tampoco se las ha dado a su propio hijo. Una semana después de estas duras palabras con las que Francisco califica a Isabel Pantoja, hemos podido preguntar al extorero si ha hablado ya con Kiko y qué le parecen a su hermano los calificativos con los que se ha dirigido a la tonadillera. Muy discreto, el hijo de Carmen Ordóñez contesta con un enigmático "no tengo nada que contaros". De esta manera, Fran deja en el aire si ha podido hablar con su hermano y qué le ha contado el Dj tanto de la guerra que mantiene con Isabel Pantoja como de las averiguaciones que ha hecho sobre la herencia de su padre, Paquirri. En el siguiente vídeo te mostramos las declaraciones del exdiestro que, fiel a su amor al toro, lleva una mascarilla con motivos taurinos que ¡no podéis dejar de ver!