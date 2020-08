¿Qué ha hecho Candela Peña durante el confinamiento?

MADRID, 22 (CHANCE)

La actriz Candela Peña ha presentado la película 'La boda de Rosa' que se estrenó el 21 de agosto en cines, pero como bien nos confesó este viernes, todavía no la había visto en cines. Precisamente, la propia Peña ha defendido el momento elegido para estrenar este título porque: "El cine es un lugar seguro" y así lo ha querido transmitir a todos sus seguidores.

Con el sentido de humor que le caracteriza, Candela Peña ha confesado que durante su tiempo libre en el confinamiento se ha dedicado a escribir ocho capítulos de su serie: "Yo trabajando muchísimo, he escrito 8 capítulos de una serie mía que se llama 'Puerto y camino' y también lo he pasado en una isla donde no ha habido casi casos. Consciente, pero sin pasarlo como el resto".

Y es que nos ha explicado esperando a que alguna plataforma se ponga en contacto con ella para poder emitirla lo antes posible: "Estoy cruzando los dedos a ver si las plataformas me dan para que se pueda producir. Esperando respuestas".