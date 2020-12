¿Qué ha pedido Cayetano junior a los Reyes Magos?

MADRID, 2 (CHANCE)

Eva González se ha sentado esta noche en el plató de El Hormiguero y ha hablado de esta gran temporada de La Voz. Como siempre, con una sonrisa de oreja a oreja, la modelo se ha mostrado de lo más natural y ha confesado las ganas que tenía de volver al programa con público, ya que la última vez que habló con Pablo Motos fue haciendo una videollamada desde su casa y... ya está cansada de ver a las personas a través del teléfono.

En su entrevista con Pablo Motos ha hablado de su hijo, la alegría de su casa, Cayetano... al que pidieron -tanto Eva y Cayetano- que no se le denominara como 'Junior', pero nos es imposible porque tan solo tiene dos añitos y hay que diferenciarlo de alguna manera con su padre.

Con total emoción, Eva González ha explicado que le ha contado al pequeño que tiene que hacer la carta a los Reyes Magos y este no pide juguetes, solo pide queso parmesano. La presentadora no paraba de reírse por el salero tan grande que tiene su hijo: "Le digo 'hijo, ¿pero no quieres juguetes?' y el me dice 'mamá, tengo muchos juguetes, quiero parmesano'. Entonces, le digo 'y para mamá ¿qué vas a pedir?' y me contesta 'para todos parmesano mamá'".