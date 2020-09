¿Qué le ha pedido por sorpresa y en un plató Nagore Robles a Sandra Barneda?

MADRID, 23 (CHANCE)

Sandra Barneda ha visitado el plató de "Mujeres, hombres y viceversa" para promocionar "La isla de las tentaciones 2", que se estrena esta noche en Tele 5 para alegría de sus miles de seguidores, ansiosos por una nueva entrega del reality en el que varias parejas ponen a prueba su relación con unas tentaciones carnales difíciles de rechazar.

La presentadora estaba hablando tranquilamente con Jesús Vázquez del esperado estreno cuando, Nagore Robles - una de las asesoras del amor de MHYV - se ha levantado para pedirle algo "importante" a Sandra, de quien está más enamorada que nunca desde que hace unos meses se dieron una segunda oportunidad tras protagonizar una discreta ruptura a finales del año pasado.

Nagore, visiblemente nerviosa, comenzaba diciendo frente a su chica: "Tengo algo que decirte importante. Sabes que ha costado mucho llegar hasta aquí. Evidentemente, yo tenía que vivir este momento en este programa y hoy. Ha habido mucho esfuerzo, mucha paciencia, amor, desamor... y quiero pedirte algo. Dame la mano".

Barneda, roja como un tomate y a todas luces incrédula con la surrealista situación que estaba protagonizando con Nagore en un plató, le ha dado la mano mientras su chica, más traquila, le pedía que "confiara" en ella y comenzaba un "quieres?" interrumpido por Sandra, que muerta de vergüenza exclamaba "no serás capaz".

La colaboradora, haciendo caso omiso a su pareja, continuaba con su petición: "¿Quieres ver esta noche la gala conmigo?". Mucho más relajada, pero todavía algo sonrojada, Sandra contestaba que "por supuesto", feliz de que el misterio con el que había hablado segundos antes Nagore se debiese sólo a una broma.

Jesús Vázquez, aprovechando la ocasión, no ha dudado en decirle a la vasca "ya te podías haber lanzado", ante lo que Nagore ha respondido con sinceridad que "se tiene que lanzar ella", asegurando que no es cuestión de orgullo porque "yo con esta mujer no tengo ningún orgullo, os lo aseguro".

Sin duda, un momentazo televisivo que Sandra ha salvado como ha podido asegurando que "las segundas oportunidades dicen que en algunas ocasiones no son las mejores, pero no es mi caso. Nos quedamos ahí".