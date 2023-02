Habla el diseñador del vestido que Berta Vázquez lució en los Goya, J.C.Pajares.

Berta Vázquez.

Berta Vázquez se ha convertido, a su pesar, en la gran protagonista de la gala de los Goya. El cambio físico de la actriz, que ha aumentado de peso en los últimos tiempos, se convirtió rápidamente en trendic topic, y fueron decenas los comentarios hirientes que criticaron en redes sociales el aspecto actual de la protagonista de 'Palmeras en la nieve'.

Para muchos, sin embargo, el problema no era la silueta de Berta, sino que el vestido no le favorecía en absoluto. Un diseño recto en color café con escote palabra de honor del diseñador Juan Carlos Pajares, que la ex de Mario Casas combinó con guantes largos de tul en el mismo tono.

Una polémica a la que la intérprete ha reaccionado en redes sociales compartiendo una contundente reflexión de Eleanor Roosevelt - "Las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes estándar discuten sobre sucesos y las mentes pequeñas critican a la gente" - y sobre la que ahora habla por primera vez el creador del vestido de Berta, J.C. Pajares.

"Estoy muy feliz de que me eligiera para un momento tan importante para ella. Tenemos relación desde el principio. Uno de mis primeros diseños lo lució ella como presentadora de los Premios Forqué y la verdad que salió en todos lados, se hizo súper viral. A la vuelta de su exposición pública, quiso contar otra vez con nosotros y yo encantadísimo de seguir con ella" ha confesado.

En cuanto al proceso para elegir el vestido marrón - con tantos defensores como detractores -que lució en los Goya, el diseñador desvela que la intención de Berta era "llevar un look muy actual. Quería ir elegante, sencilla y con un punto sexy". "Una de las tendencias es llevar monocolor y quisimos resaltar este momento de diosa de ébano, cómo es ella tan increíble. No quería disfrazarse, y yo encantadísimo de poder hacerlo y de acompañarla en el proceso" ha explicado.

"Recogió el vestido unos días antes y salió súper contenta. El look estaba increíble y yo más contento aún", confiesa, asegurando que pese a la polémica por su cambio físico Berta está "súper feliz". "Hablé con ella y está súper contenta. Me dijo, 'Juan Carlos, no te preocupes, estoy genial. Me da igual lo que opine la gente, yo estaba cómoda con el look'" ha revelado, defendiendo que si ella ha decidido ir así y "mostrar su parte sexy y como ella se siente bien, hasta el final con ella porque la moda es libre y las prendas son de quien se las compra".

"Todos somos humanos y aunque ella me ha dicho que no le ha afectado, todos tenemos nuestro corazoncito y supongo que habrá alguna cosa que mínimamente sí, pero me quedo con que ella está súper contenta. Habéis visto lo increíble que es. Sobre todo, hay que hablar de eso, de que es súper buena actriz, que dio un boom y sigue demostrando lo buena que es. La opinión de un cuerpo está aparte, hay que opinar lo guapa que es y opinar de lo buena actriz que es y su trabajo, que ese es su papel. Está ahí como actriz y ya está" añade, zanjando así la polémica.