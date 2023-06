Hablamos con Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras la polémica con los medicamentos de Mayte Galdeano

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de la polémica que ha habido en redes sociales por el susto que se llevó Sofía Suescun hace unos días cuando se enteró que su madre no había conseguido el medicamento que necesita para tratar su policitemia vera, un tipo de cáncer de sangre muy poco común, parece que la influencer ha conseguido que le envíen ese fármaco a su casa. Europa Press ha podido hablar con ella y nos ha confesado la preocupación que tuvo estos días de atrás.

Sin pelos en la lengua, Sofía y su pareja, Kiko Jiménez, denunciaban ante nuestras cámaras la falta de medicamentos que ha sufrido su madre, Maite Galdeano, que padece una enfermedad poco común: "mi madre nos llamó muy alertada de que le habían dicho que había falta de suministro y estaba desesperada. No hay sustitutivo, era una situación de estrés y ansiedad y cogí el coche fui y estuve con ella".

Sofía, que está muy preocupada por la salud de su madre, está dolida por las críticas continúas que reciben a través de las redes sociales por sus haters, quienes juzgan y dan poca credibilidad la testimonio de Mayte: "me da pena la situación, por mi madre y por toda España. Lo de mi madre lo llevamos arrastrando años pero me duele que se la juzgue porque no tenga aspecto de enferma y sin embargo tenga una enfermedad súper peligrosa, nada común y sin cura que es lo peor".

Pero no es todo malo, ya que gracias a las redes sociales, Sofía puedo solucionar el problema: "al menos tengo esa suerte. Se han puesto en contacto conmigo mucha gente con problemas, también laboratorios".

¿De qué se trata esta enfermedad? La médula ósea le produce exceso de glóbulos rojos que hace que su sangre sea mucho más espesa y exista un elevado riesgo de coagulación, aparición de trombos, inflamación del bazo y otros graves problemas sanguíneos... por eso la gravedad de no tomarse el medicamento es extrema y de ahí que lo denunciara a través de las redes.