Hacienda ha devuelto ya 4.895 millones del IRPF a 7,4 millones de contribuyentes

La atención en oficinas arranca este miércoles

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Un total de 7.399.000 contribuyentes han recibido ya la devolución de más de 4.895 millones de euros superados los dos primeros meses de campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2021, de manera que ya han sido abonadas el 80,8% de las solicitudes de devolución realizadas por el momento y el 73,4% de los importes a devolver que se han solicitado.

Hasta la fecha, la Agencia Tributaria destaca que ha abonado un número equivalente de devoluciones a las pagadas el año pasado en las mismas fechas, pese a que las propias presentaciones con solicitud de devolución descienden ligeramente, un 1,6% en número y un 1,7% en importe.

En paralelo, se han presentado ya más de 2.966.000 declaraciones con resultado a ingresar (+9%) por parte de contribuyentes que han optado por agilizar la presentación, ya que no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

La campaña llega ahora a su tercio final y, en total, ya han presentado su declaración por vías no presenciales 12.990.000 contribuyentes, 164.000 más que el año pasado en las mismas fechas (+1,3%).

En el conjunto de la campaña está prevista la presentación de 21.921.000 declaraciones, un 0,9% más que el año pasado, y de ese total se espera que 14.350.000 den derecho a devolución (dos tercios del total y un 1,1% más que el año anterior) por un importe estimado de 11.122 millones de euros (5,8% más).

También se prevén 5.971.000 declaraciones a ingresar (un 1,5% menos), por importe de 13.400 millones de euros.

INTERNET, CANAL PRINCIPAL

Por vías de presentación, además de la página web de la Agencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es) como canal telemático principal, se han presentado también más de 365.000 declaraciones a través de la aplicación móvil de la Agencia (+1,6% que el pasado año), de las cuales 264.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

En todo caso, y al igual que el pasado año a estas fechas, la principal alternativa no presencial a la web de la Agencia para presentar la declaración sigue siendo el plan 'Le Llamamos' de confección de declaraciones de Renta por teléfono, para el que ya han pedido cita previa más de 968.000 contribuyentes y de los cuales ya cuentan con su declaración presentada más de 739.000.

El año pasado año la campaña concluyó con una cifra récord de más de 1.153.000 declaraciones presentadas por esta vía telefónica (el 70% de todas las declaraciones que se realizaron con asistencia personalizada) que permite atender a los contribuyentes hasta el final de la campaña sin necesidad de desplazamientos y de manera personalizada.

Así, los contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías cuentan con una potente alternativa a la asistencia en oficinas que comienza ahora, pudiendo acelerar la presentación y, de esta forma, también la devolución que corresponda.

PLAN 'LE LLAMAMOS'

El funcionamiento es el ya habitual para este servicio: una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 91 535 73 26, o en el 901 12 12 24) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria.

En favor de la propia agilidad del servicio, resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando le llame la Agencia.

ATENCIÓN EN OFICINAS

A su vez, desde hoy la Agencia Tributaria complementa esta asistencia personalizada por teléfono con el habitual servicio de confección de declaraciones en las oficinas previa cita, que prestará en colaboración con CCAA y ayuntamientos, al igual que en el caso del plan 'Le Llamamos'.

Con aplicación de medidas de distancia de seguridad y control de aforos, la asistencia en oficinas se seguirá prestando con un esquema de apertura progresiva, de forma que se pueda ajustar la capacidad de absorción que tengan los centros de atención.

Por lo tanto, y al igual que en los años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en los días siguientes.

En todo caso, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio 'Le Llamamos', que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.

Como todos los años, al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, la Agencia recuerda a los ciudadanos que pueden anular su cita por cualquiera de las vías habilitadas para su obtención si han decidido no hacer uso de ella.