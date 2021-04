(A) Hacienda ingresará un 2% más en la Campaña de la Renta, hasta casi 13.000 millones, por efecto de los ERTE

Las presentaciones por internet comienzan hoy y el viernes se recibirán las primeras devoluciones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Agencia Tributaria prevé ingresar 12.976 millones de euros en la Campaña de Renta y Patrimonio 2020, un 2% más, por el efecto de los perceptores de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras que el importe a devolver caerá un 3%, hasta los 10.857 millones.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

Está previsto que en la campaña se presenten un total 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.330.000 den derecho a devolución, dos tercios del total, y un 1% menos que el año anterior, por un importe estimado de 10.857 millones de euros.

En concreto, los contribuyentes que cuentan con declaraciones a ingresar son cerca de 5.960.000, un 5,7% más, por importe de 12.976 millones. Según ha recordado la Agencia Tributaria, estos contribuyentes no realizarán los primeros pagos hasta el final de la campaña.

Junto con el impacto de los nuevos declarantes por haber estado en ERTE y contar con dos pagadores, el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, indicó que el aumento de las declaraciones a ingresar también se debe a las menores deducciones en la cuota íntegra y el incremento de los 'impuestos negativos', que suponen percibir por adelantado dichas deducciones; así como por el alza de los rendimientos del trabajo y las retenciones de los fondos de inversión, que han compensado las caídas de los rendimientos de capital, mobiliario e inmobiliario.

En cuanto al Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé ingresar un total de 1.239 millones de euros, un 1% más respecto al año anterior, creciendo los declarantes un 1,5%.

Según ha explicado Gascón en rueda de prensa, este impuesto apenas se ve afectado pese a la crisis económica de 2020, como consecuencia de la propia configuración de los patrimonios personales y familiares españoles debido al gran peso del 'ladrillo' y ante el aumento del ahorro de las familias durante el año de pandemia.

320.000 NUEVOS CONTRIBUYENTES QUE ESTARÁN OBLIGADOS A DECLARAR

Las previsiones de campaña vienen claramente condicionadas por el aumento de nuevos contribuyentes obligados a declarar en esta campaña, unos 320.000 según Gascón, como consecuencia de los ERTE, con más declaraciones previsiblemente a ingresar, y por la obligatoriedad de presentar declaración para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, un 26,9% más de declaraciones con resultado cero -ni a ingresar, ni a devolver-, dado que el IMV es renta exenta y se trata de perceptores con rentas bajas.

Como vía de facilitación de liquidez, se establece una opción de fraccionamiento en seis meses sin intereses para contribuyentes en ERTE con resultado de la declaración a ingresar, con vencimientos los días 20 de cada mes, siendo el primero el 20 de julio de 2021.

Desde la Agencia Tributaria se prevé que "la inmensa mayoría" de estos 320.000 nuevos contribuyentes se acojan al fraccionamiento de los pagos si les corresponde ingresar, ya que "no tiene ningún tipo de coste para ellos", aunque dependerá, dijo Gascón, de lo abultada que sea la cifra a ingresar.

Durante el fraccionamiento de estos pagos no se devengarán intereses de demora ni será necesaria aportación de garantía. Para poder acogerse a este fraccionamiento, el contribuyente o cualquiera de los miembros de la unidad familiar en caso de tributación conjunta tendrá que haber estado incluido en un ERTE y haber percibido prestaciones por ello durante el ejercicio 2020.

EL SEPE COMUNICARÁ A HACIENDA LOS ERRORES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Específicamente para estos perceptores pendientes de un posible reintegro de excesos por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE), la Agencia Tributaria ha recomendado que declaren la cifra correcta si la saben o que retrasen la presentación si el contribuyente no tiene confirmación de la cantidad que se debe reintegrar.

De esta forma, da más tiempo al SEPE para haber podido comunicar la actualización de sus datos a la Agencia, que Gascón prevé recibir en los "próximos días", para que de esta manera los datos fiscales y el borrador puedan recoger la información correcta mucho antes de que finalice la Campaña de la Renta y los trabajadores en ERTE que hayan percibido de más puedan regularizar su situación fiscal.

En este sentido y preguntado acerca de crear un mecanismo para que las retenciones que practique el SEPE se ajusten a lo que corresponde, en el caso de que los ERTE se conviertan en una figura permanente, Gascón admitió que tiene difícil solución. "La solución no es fácil porque pasa por perder renta actual (al elevar la retención) a cambio de obtener renta a futuro (no tener que pagar en la declaración) y no parece la solución más popular del mundo para los contribuyentes", indicó.

LAS DEVOLUCIONES SE INICIARÁN EL VIERNES

Las devoluciones se iniciarán en 48 horas, es decir, este mismo viernes y Gascón ha recalcado que el proceso no se verá afectado por la extraordinaria situación provocada por los ERTE y el IMV. "Las devoluciones no se van a ver afectadas a pesar de tener casos más complicados", ha remarcado Gascón.

La Agencia ha diseñado la campaña que arranca ahora con un refuerzo de la asistencia personalizada para dos colectivos que pueden requerir una ayuda singular en estos momentos: los afectados por ERTE, algo menos de cuatro millones de personas, y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En cuanto a la atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') comienza el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 4 de mayo, y la atención presencial en oficinas se inicia el 2 de junio (seis días antes que el año pasado), con solicitud de cita a partir del 27 de mayo.

El plazo de presentación finaliza el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

ASISTENCIA EN MÓDULOS POR CAÍDA DE LA ACTIVIDAD

Como novedad este año, se facilitará la declaración a los autónomos en módulos (estimación objetiva) que se beneficiaron el pasado año de medidas de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia mediante reducciones en el rendimiento neto sujeto a tributación y mediante la eliminación de los días de actividad afectados por el estado de alarma y por suspensiones de actividad decididas posteriormente por las CCAA.

En concreto, el sistema incorporará automáticamente los porcentajes incrementados del 20% y el 35% en las actividades correspondientes.

En el caso de la eliminación de días de actividad, 'Renta web' no permitirá reducir del cómputo menos días que los 99 del estado de alarma en el primer semestre, y recordará la posibilidad de eliminar también los días en que la actividad estuvo suspendida por unas u otras CCAA en el segundo semestre del año.

Tampoco se computará como periodo trabajado las horas correspondientes a esos días, ni se computará en los módulos correspondientes la parte proporcional a esos días de distancias recorridas y consumos energéticos. De esta manera, se facilita a los autónomos el máximo aprovechamiento posible de estas medidas de apoyo introducidas el pasado año.

NOVEDADES NORMATIVAS

Entre las novedades normativas del pasado ejercicio, destaca el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, ya que estarán exentos para el ejercicio 2020 los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros.

Además, se contempla la exención de las entregas a empleados de vales comida, que se aplicará tanto si el servicio se presta en el propio local o fuera de éste, en el caso de teletrabajo y para rendimientos de capital inmobiliario y de actividades económicas, se reduce en los ejercicios 2020 y 2021 a 3 meses el plazo para que el contribuyente pueda deducir las cantidades que se le adeudan