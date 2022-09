Hacienda rechaza un límite al tipo de hipotecas y recela de un fondo de rescate por posible "efecto llamada"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda rechaza establecer un límite al tipo de interés de las hipotecas, como plantea Unidas Podemos, y recela de la idea de fondo de rescate que ha propuesto ERC, advirtiendo de un posible "efecto llamada" en forma de impagos por parte de los consumidores.

Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado este miércoles que el Gobierno estudia diferentes medidas para aliviar la carga financiera que deben asumir los ciudadanos a raíz de la subida de tipos de interés, pero que no comparten la propuesta de establecer un tope.

"Si hablan de topar los precios de las hipotecas, no", sostienen estas fuentes, que lamentan que se lancen estas propuestas por las "expectativas" que pueden generarse entre la ciudadanía y la posible decepción en caso de no llevarse a cabo estas medidas.

En el caso del planteamiento de Unidas Podemos, en Hacienda aseguran que recibieron la propuesta de forma simultánea a los medios de comunicación y llegan a calificarla de "mediática".

Respecto a la propuesta de ERC de impulsar un fondo de rescate, alertan de que una medida de estas características puede "provocar el impago de la hipoteca", con un "efecto llamada". "No se preocupe por la hipoteca, que la paga otro. Esto no es serio", critican.

LAS MEDIDAS TIENEN QUE AYUDAR A CONTENER LA INFLACIÓN

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en el Congreso, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que en materia hipotecaria existe "un marco regulado de obligado cumplimiento" y que "ese marco siempre hay que respetarlo".

En todo caso, ha señalado que desde el Gobierno ya se han aprobado medidas "para aliviar la carga de todos" y ha subrayado la necesidad de que "todas las medidas vayan en la dirección de bajar la inflación". "No valen medidas que sólo puedan ayudar, tienen que ser compatibles con la bajada de la inflación", ha reivindicado.

Preguntada por la propuesta del fondo de rescate, Montero ha señalado que "una cosa son los titulares, que es voluntad política" y ahí pueden "compartir las medidas" y "otra cosa es cómo técnicamente se concreta la propuesta", de la que aún no tienen detalles. "Hasta que no conozca la propuesta, creo que genera confusión el que nos podamos definir sobre algo que no está escrito", ha dicho.