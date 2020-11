¿Han hablado por teléfono Isabel Pantoja y Kiko Rivera después de las palabras del dj a su hermana Isa?

MADRID, 10 (CHANCE)

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.

En el momento más tenso del enfrentamiento público que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja, el Dj decidía entrar en directo en "La casa fuerte" para felicitar a su hermana Isa por su 25 cumpleaños. Muy afectado, desvelaba que está hecho polvo y que quiere que su guerra con su madre se acabe de una vez por todas. Un deseo para el que, según ha asegurado el hijo de Paquirri, tendrá que ser la tonadillera quien levante el teléfono porque, por una vez, no será él quien ceda.

Una mano tendida a Isabel Pantoja por parte de su "niño del alma", que con medias palabras ha "invitado" a la artista a que le llame y aclaren los motivos que los han llevado a esta penosa situación. 24 horas después de la intervención de Kiko confesando que quiere acabar con esta guerra materno-filial pero sabe que su madre no parará, hemos podido preguntar a Irene Rosales si ha habido algún tipo de contacto o de acercamiento por parte de la tonadillera.

Muy seria, la sevillana - que habría descubierto todo lo que su suegra ha ido diciendo de ella a sus espaldas, y no son cosas bonitas precisamente - afirma que "no sé nada. Vengo de Madrid", dejándonos con la duda de si Kiko e Isabel Pantoja han mantenido esa necesaria aunque complicadísima conversación pendiente. El Dj, por su parte, prefirió no dejarse ver en todo el día, aunque a través de sus redes sociales ha anunciado que esta semana nos dará "noticias musicales muy importantes. Todo llega para el que sabe esperar. La vida te sorprende cuando menos te lo esperas".