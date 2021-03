Estas han sido las palabras de Mario Casas al llevarse el Goya a casa

MADRID, 15 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional, Mario Casas ya tiene en casa su ansiado y merecido Goya a Mejor Actor Protagonista por su participación en 'No Matarás'. Mucho más relajado que en la noche de la gala que pudo disfrutar desde casa, el actor reconoció que fue una noche muy especial para él. "Estaba con mis hermanos, mis padres y fue también la manera más bonita de poder recibir un Goya, es la gente que me lleva apoyando desde que quería ser actor. Al final ellos me han apoyado, han estado ahí y vivir un momento así, desde casa, con los míos, ha sido muy especial".Recibiendo una recompensa muy especial después de muchos años de trabajo en los que ha crecido con muchos de sus fans a través de la pantalla, Mario reconoce que gran parte de su éxito se lo debe al público que le ha apoyado e impulsado para llegar hasta donde está. "He sido un actor que empecé en televisión, he hecho cine comercial y lo seguiré haciendo, por supuesto, amo el cine pero el público siempre me ha ido empujando, ha crecido conmigo... Hay mucha gente que ha vivido 'Los Hombres de Paco','Fuga de Cerebros' y 'A tres metros' y que han crecido conmigo de la mano, me lo han demostrado en la calle, son los que me han dado fuerza, han ido al cine y han pagado una entrada".Con muchas ganas de seguir trabajando como actor con una larga carrera por delante, Mario asegura que seguirá esforzándose para que el público disfrute del cine. "Lo quiero compartir con los que estáis aquí, me voy a seguir esforzando, luchando, seguir mejorando, sorprender al público, crecer y mejorar día tras día para seguir ahí y hacer disfrutar al público que es lo más importante".

