Estas han sido las rupturas más sonadas del 2020

MADRID, 20 (CHANCE) Aunque este 2020 ha sido especialmente complicado para todos debido a la pandemia de la Covid-19, lo cierto es que el corazón de nuestros famosos nos ha traído muchas alegrías y también alguna que otra ruptura que no olvidaremos.Entre los famosos que han decidido poner punto y final a su historia de amor podemos destacar una de las separaciones más sonadas de este año, la de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Tras más de veinte años de matrimonio, el diestro y la empresaria decidieron poner punto y final a su bonita historia de amor que parecía eterna. Con dos hijas en común, Paloma y Blanca, la pareja sigue manteniendo una relación cordial por el bien de las jóvenes que quieren seguir disfrutando de sus progenitores, aunque sea por separado. A la espera de conocer quién será el hombre que vuelva a ocupar el corazón de Paloma, por el momento Enrique Ponce disfruta de su 'segunda juventud' al lado de su pareja Ana Soria.Aunque parecían una pareja feliz y muy compenetrada, Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra también han decidido poner punto y final a su relación a lo largo de este año. Siempre muy discretos con su vida privada e intentando mantener su relación alejada del foco mediático, el actor y la cantante no han logrado sobrevivir a este complicado 2020 que ha acabado con su relación.Como no podía ser de otra forma, la Casa Real tampoco se salva de este tipo de listas y es que el sobrino del rey Felipe VI, Felipe Juan Froilán, también ha decidido acabar con la relación que mantenía con Mar Torres a lo largo de este año. Aunque ambos formaban una de las parejas jóvenes más seguidas de nuestro país, su corta pero intensa relación no ha logrado sobrevivir a la continua presión mediática a la que están sometidos los miembros de la familia real. Siempre fiel a la que fuera su familia política, Mar Torres ha dejado claro en repetidas ocasiones que Froilán es una persona muy importante en su vida.Por su parte Nerea Garmendia y Jesús Olmedo formaban una de las parejas más estables y unidas del panorama nacional hasta que a principios de año decidieron poner punto y final a su relación tras más de una década de amor. "He aprendido que hay puertas que se cierran y otras que se abren. Que la gente va y viene y que sólo permanecerá a tu lado quien te quiera bien. He aprendido que soy de las que vive, lucha y ama, hasta que la vida se rompa. Pero que sí se rompe es importante pegarla con un pegamento que dejará cicatriz, pero también enseñanza. He aprendido que soy capaz de perdonar lo imperdonable, y que en ocasiones, un silencio vale más que mil palabras" escribió la actriz en su cuenta de Instagram como muestra del complicado año que ha vivido.La ruptura de Marta López y Alfonso Merlos fue una de las más comentadas durante los meses en los que permanecimos encerrados en casa. Debido al descuido del colaborador de televisión durante una video-conferencia en directo, conocimos que Merlos le estaba siendo infiel a Marta con otro rostro conocido de la televisión, la ex reportera de 'Socialité', Alexia Rivas. Aunque finalmente esta relación tampoco ha llegado a buen puerto, lo cierto es que Merlo's Place se convirtió en una verdadera telenovela de entretenimiento para las semanas de cuarentena.Otra de las rupturas que nos ha traído de cabeza durante este año ha sido la de Josep María Mainat y Ángela Dobrowolsky. En medio de acusaciones tan graves como intento de asesinato o maltrato, el matrimonio ha puesto punto y final a su convivencia limitando sus encuentros en los juzgados ya que, por el momento, la pareja sigue con varios frentes jurídicos abiertos que podrían resolverse para el próximo año.

