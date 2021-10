Hannibal Laguna nos confiesa cómo es Rocío Carrasco

MADRID, 16 (CHANCE)

Hannibal Laguna es uno de los grandes diseñadores de nuestro país, un hombre que derrocha profesionalidad cada vez que crea un vestido, de hecho, es muy reconocido en nuestro país por haber vestido a grandes personalidades que le han elegido a él para una ocasión especial y nunca ha defraudado.

Hemos hablado con el diseñador y nos ha asegurado que Rocío Carrasco es una de sus clientas que más personalidad tiene: "Siempre lo he dicho, desde muy pequeñita, me acuerdo de ella cuando recogió un premio de su madre y recuerdo que llevó un abrigo impresionante sintético, es una persona muy atrevida y le gusta mucho la tendencia. Siempre ha sido muy fácil porque hasta lo más extremo le ha podido gustar, no le da vergüenza y eso para un diseñador es muy importante... porque muchas locuras que se nos ocurre se nos quedan colgadas y ella ha sido pionera en muchas cosas. Cuando hizo un programa de televisión acabábamos de sacar una línea de jeans y quiso un corpiño antiguo, eligió uno que lo combinó con un jeans y ahora es algo habitual".

En cuanto a si le ha pedido algún modelo para alguna ocasión cercana, el diseñador confiesa que no: "No, en cuanto a vestuario no tenemos nada previsto, todas las personas que tienen una vida pública avisan siempre a última hora, en este momento no tenemos nada previsto con Rocío".

Sobre la boda de Chenoa y el traje que va a llevar esta, Hannibal asegura que: "Ella venía con las cosas claras, venía con una idea clara de cómo quería disfrutar este día" en cuanto al vestido que ha elegido para darse el 'Sí, quiero' con Miguel Sánchez Encinas.