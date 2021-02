¿Se hará Bertín Osborne un perfil en una aplicación de ligoteo?

MADRID, 17 (CHANCE)

Las Azúcar Moreno han reaparecido en televisión espectaculares como siempre nos han acostumbrado en cada una de sus apariciones públicas. Y es que las dos hermanas siempre han derrochado elegancia y sensualidad en sus espectáculos, pero también en sus entrevistas en los platós de televisión. Esta noche han acudido a 'El show de Bertín' y han hablado alto y claro sobre su vida sentimental.

Bertín Osborne les ha preguntado a Encarna y Toñi sobre su vida amorosa y esta última ha respondido: "Estamos muy mal, malamente, fatal... bueno, hace poco he ligado con uno del Facebook ¿vale? pero me da cosa, solamente hemos estado whatssapeando. En este confinamiento me he dado cuenta de que no me gustan los hombres que bailan, que hablen mucho o que sean demasiados bromistas". Encarna por el contrario no ha querido unirse a las plataformas sociales donde puede conocer a un hombre: "No, a mi eso no me gusta. Tú una vez me dijiste que me hiciera 'kinder' (tinder)".

"Yo cuando empecé a ronear lo primero que le pregunte fue '¿te gustan los chicos o las chicas?' y me dijo que le gustaba la carne" ha seguido contando Toñi, algo que no ha entendido el presentador de televisión porque si le ha visto en la aplicación sería porque le gustan las mujeres. Tanto ha sido el interés que ha despertado a Bertín que ha confesado en alto y en tono humorístico: "Y si me apunto yo a esa red social", algo que ha causado mucha risa entre las invitadas.

Encarna se ha molestado un poco con su hermana porque ha empezado a preguntarla por cómo le gustaban los hombres y ella ha zanjado el tema: "Yo esas cosas aquí no las hablo porque ni es el momento ni es el lugar, esas cosas se hablan de una manera más...". Y es que ya sabemos que a pesar de ser uno en los escenarios, en la vida real son muy distintas.

Toñi Salazar ha confesado una anécdota que le ocurrió cuando quedó hace tiempo con un hombre: "Yo una vez fui a cenar con un chaval, el chaval maravilloso y luego fuimos a un garito y se pone a bailar como si no hubiera un mañana y le dije '¿qué te ha pasado?' pues me fui a mi casa" y es que a ella le gusta que sean más atrevidos: "A mi me gusta que sea directo, si quiere tracataca, pues vamos. De físico me gustan guapos, buen mozo, pero sobre todo ese punto golfo, canalla".