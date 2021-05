Hard Rock Hotel Madrid abre sus puertas en la capital

MADRID, 19 (CHANCE)

Últimas noticias

Hard Rock Hotel Madrid abrirá sus puertas el próximo día 1 de julio en la Ronda de Atocha con una oferta enfocada en los amantes de la música y el entretenimiento. Con esta apertura, la cadena norteamericana Hard Rock Internacional suma su tercer resort en España, tras los inaugurados en Ibiza y Tenerife.

El nuevo hotel, que contará con 161 habitaciones y diferentes propuestas gastronómicas y de entretenimiento, está situado en la Ronda de Atocha, en pleno triángulo del arte de Madrid, frente al histórico Museo Reina Sofía.

El vídeo del día Puigdemont y exconsellers recurren al TUE la suspensión de su inmunidad

Enfocado a los amantes de la música, cada una de las habitaciones cuenta con el servicio musical 'The Sound of Your Stay' y ofrece la posibilidad de alquilar guitarras Fender.

Además, también se podrá disfrutar de una clase de yoga 'Rock Om' en la habitación, de la piscina exterior o una azotea con vistas de 360º de Madrid, además de un Body Rock' Fitness Centre y una gastronomía local.

Estará liderado por Raúl Palomo Marugan, general manager, que cuenta con amplia experiencia en el sector. "La satisfacción del cliente es nuestra máxima. Pero en Hard Rock Hotel la forma de lograrlo es diferente. Queremos conseguir alcanzar sus expectativas, incluso superarlas, y hacerlo de manera que no esperen, sorprenderles a través de una experiencia diferente y que quieran repetir. Hard Rock Hotel es música pero también es diversión, gastronomía, diseño, arquitectura un lugar de encuentro", ha explicado sobre el proyecto.