Harris Reed, nuevo director creativo de Nina Ricci

MADRID, 21 (CHANCE)

Importantes novedades en el mundo de la moda, ya que Nina Ricci acaba de anunciar el nombre del nuevo director creativo de la casa; y no es otro que el diseñador Harris Reed, representante por excelencia de la moda de género fluido y conocido por rechazar las normas y buscar la libertad a través de la sofisticación con sus diseños.

Desde su creación en 1932, la Maison fundada en París por la propia diseñadora y su hijo valora la libertad de invitar a voces con talento a crear conjuntamente "l'air du temps", y sin duda el británico - audaz, atrevido y explosivo - encarna a la perfección el espíritu de la firma y llevará su singular visión de la feminidad magnificada a Nina Ricci.

"Para mí es un honor entrar a formar parte de The House of Nina Ricci, una firma sinónimo de glamour, historia y poder que me dispongo a explorar. Estoy realmente entusiasmado de poder cuestionar lo que significa la feminidad en la moda y la belleza en una casa tan emblemática" ha declarado el diseñador,

Como parte de este emocionante nuevo capítulo para la Maison, Nina Ricci ha nombrado este año director general a Edwin Bodson, que ha confesado que está "encantado" de formar parte de esta "nueva era" y "de dar la bienvenida a Harris como nuevo director creativo de la Casa".

El diseñador británico, que destaca por su visión no binaria de la moda, se convierte a sus 26 años en el director más joven en la trayectoria de la firma y presentará su primera colección a principios de 2023.