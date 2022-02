¿No has escuchado todavía el nuevo tema de C. Tangana, 'La culpa'?

MADRID, 24 (CHANCE)

Si hay un artista que haya sabido adaptarse a la demanda del momento, ese es C. Tangana, nuestro madrileño que con todas sus canciones hace justicia a los sentimientos de sus oyentes. Hace menos de una semana, el cantante sacaba su nuevo single y lo cierto es que no nos lo podemos sacar de la cabeza... ¿por qué?

Cualquiera que escuche a C. Tangana desea disfrutar de ritmo, letras que te llegan al corazón y un compás que no pare de romeverte lo más interno... y eso es lo que nos ha pasado con el último tema del artista. Si hace unos meses nos sorprendía con Antonio Carmona, La Húngara o el Niño de Elche, en esta ocasión ha elegido, ni más ni menos, que a Omar Montes, Daviles de Novelda y Canelita.

¿Cómo lo consigue C. Tangana?

Muy fácil, fusiona y convierte sus canciones en letras pegadizas, con ritmo... y lo hace con artistas que han resonado en los últimos tiempos por lanzar al mercado unos temas que han llegado a masas y masas de personas jóvenes.

En este caso, 'La culpa' fusiona la rumba y el flamenco, obra de Alizzz, su productor habitual... un tema en el que vemos como el cantante queda en un segundo plano, debido a que en un primer momento escuchamos las voces de sus acompañantes y no es hasta el final de la canción cuando le disfrutamos a él. No cabe duda de que C. Tangana convierte en éxito todo lo que hace, produce, muestra, lanza... hasta incluso los chándal que han lucido en el videoclip se han convertido en tendencia... ¿no lo has visto todavía?