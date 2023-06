Héctor Gómez apuesta por una transición energética "que no sea traumática" para algunos sectores

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha indicado este martes que es preciso llevar a cabo el proceso de transición energética en España pero evitando que sea "traumático" para algunos sectores.

Durante su intervención en el encuentro 'Global Trends 2023: Energy, technology and friendshoring in times of global turbulences', organizado por AmChamSpain y Europa Press, Gómez ha indicado que España tiene en este aspecto un margen de desarrollo "notable" en sectores como el automóvil, la siderurgia o el naval en cuanto al proceso de descarbonización.

No obstante, ha apostado por llevar a cabo esta transición de tal manera que no sea "traumática" para determinados sectores, que se pueda "engrasar y suavizar" y, de ahí, la importancia de la Presidencia española de la UE para adaptar determinadas normativas y que el impacto sea "el menor posible", al tiempo que se den facilidades para que todo el tejido productivo pueda continuar con su actividad y que no suponga un encarecimiento de determinados productos.

Por otro lado, Gómez ha señalado que la competitividad, dentro y fuera de la UE, para atraer grandes inversiones es "extrema" y eso obliga a España a tener aspectos "diferenciadores" que le permitan seguir siendo un país atractivo para el desarrollo económico.

En este sentido, ha indicado que los 34.000 millones de inversión que recibió España el pasado año demuestran que se trata de un país "seguro" y con "todas las garantías jurídicas". Asimismo, ha destacado que en materia de energías renovables es un país "realmente atractivo" para las grandes marcas, y no solo en el sector del automóvil.

"España es un país extraordinariamente bien valorado en el exterior, en todos los parámetros, calidad, tejido comercial, reconocimiento de las empresas en el ámbito institucional", ha subrayado Gómez, tras asegurar "que es la hora de España".

El ministro se ha referido también a la necesidad de mejorar la formación para incentivar la empleabilidad en el mercado laboral y "minimizar" el déficit de perfiles que existen en algunos ámbitos, como en la industria de la defensa, "que está tirando mucho" y que necesita personal cualificado.