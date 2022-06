Héctor Gómez (PSOE) dice que Andalucía "debe decidir entre un proyecto agotado o un proyecto que la impulse"

CARTAYA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha señalado este martes que el 19 de junio se debe decidir si en Andalucía "se quiere un proyecto agotado y que no ofrece prestaciones para la región" porque "ha perdido competitividad con respecto al resto de regiones autónomas" y con un líder que "se esconde detrás de la gestión del Gobierno de España" o "quiere un proyecto vertebrador, que impulse y que ponga a Andalucía a la vanguardia del país, como es el del PSOE".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en una visita a Cartaya junto a la candidata número uno por el PSOE de Huelva al Parlamento, María Márquez, y la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, donde ha subrayado que "esto es lo que se vota el próximo domingo, un liderazgo por un proyecto político con el PSOE con Juan Espadas al frente".

Gómez ha valorado que hay "más de 20,2 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social" y que "se ha bajado de los tres millones de personas desempleadas en el país", por lo que ha destacado que esto "se ha hecho con un gobierno liderado por el PSOE y Pedro Sánchez", toda vez que ha lamentado que "frente a estos nos encontramos con gobiernos autonómicos del PP que, si bien se benefician de la acción del Gobierno central, luego lo que hacen es oposición" al mismo.

"Frente a esta actitud hipócrita, nosotros lo que ofrecemos es la mano tendida a la ciudadanía con un proyecto que no solo está orientado a facilitar la recuperación económica y liderar en Europa medidas muy potentes como limitar el precio de la luz y también con los fondos europeos que están ayudando a proteger a la ciudadanía. Frente a esto, un Partido Popular que vota que no absolutamente a todo y que recientemente votaba que no a todas las medidas que hemos implementado desde el Gobierno para hacer frente a la crisis generada por la guerra en Ucrania", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado las "ayudas directas a agricultores y ganaderos" y "la subida del 15 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" o "más de 10.000 millones de crédito a todo el tejido productivo del país". "A eso también votan que no", ha remarcado.

A este respecto, ha señalado que "frente a ello, el PSOE quiere ilusión en Andalucía" y "un proyecto con el liderazgo de Juan Espadas y con la candidata número uno por Huelva, María Márquez, que sea capaz de hacer que la región siga creciendo en materia económica garantizando, sobre todas las cosas, derechos y libertades".

En este sentido, ha subrayado los derechos en el ámbito laboral, aseverando que "es una realidad que cerca del 50 por ciento de los contratos que se formulan son indefinidos" y que "con ello se está contrarrestando la precariedad laboral", al tiempo que ha apuntado que "el PP también votó en contra de la reforma laboral".

"Esto son ejemplos de lo que representa votar una formación política progresista como el PSOE y lo que significa votar a una formación conservadora, que ya sabemos como salió del Gobierno de España en 2018 después de una sentencia ejemplar de la Audiencia Nacional por corrupción", ha dicho antes de manifestar el "apoyo en el ámbito del PSOE federal" al proyecto de Juan Espadas y de "todos los socialistas de Andalucía".