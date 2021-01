Heidi Unkoff, madre de Blanca Cuesta, nos cuenta cómo está India, su nueva nieta

MADRID, 6 (CHANCE)

Borja Thyssen y Blanca Cuesta dieron la bienvenida a su quinto hijo hace unas semanas, una niña a la que han llamado India. Fieles a su discreción, y alejados por completo del foco mediático, la pareja llevó casi "en secreto" tanto el embarazo como el nacimiento de la pequeña, y apenas se conocen algunos detalles del nuevo miembro de la familia Thyssen Cuesta.

Una familia súper numerosa, formada por el enamorado matrimonio - que lleva 13 años de matrimonio y más de 20 de relación - y sus cinco hijos: Sacha, de 12 años, Eric, de 10, Enzo, de 8, Kala, de 6 e India, de tan sólo unos días, y que se ha convertido en el juguete perfecto para sus 4 hermanos, sobre todo para la que hasta ahora era la única niña de la casa.

Heidi Unkoff, madre de Blanca Cuesta, todavía no conoce a su nueva nieta, puesto que a causa de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 - y al ser personas de riesgo - ni ella ni su marido, Miguel Cuesta, han podido desplazarse a la capital, donde se encuentra su hija con su familia. Muy discreta, la alemana confiesa que todavía no sabe cuándo podrá ver a la pequeña India, y también asegura que no tiene ni idea de si la Baronesa Thyssen pudo conocer a la niña el día de Navidad.

Sin querer desvelar demasiados detalles del nacimiento del nuevo miembro de la familia, Heidi sí ha desvelado que tanto la bebé como Blanca "está muy bien" y sus nietos están "felices" por la llegada a casa de su nueva hermanita.