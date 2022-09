Helen Lindes confiesa lo orgullosa que está de Rudy Fernández tras su victoria en el Eurobasket

MADRID, 20 (CHANCE)

La Selección Española de baloncesto se proclama una vez más ganadora del Eurobasket. Su capitán, Rudy Fernández, ha sido uno de los jugadores que vivió con más emoción el momento, acompañado por su madre, su mujer y sus hijos que no dudaron en viajar hasta Alemania para estar cerca del jugador.

Una vez en España, el equipo celebró la victoria europea junto una multitud de aficionados que se juntaron en el Wizink Center de Madrid. Helen Lindes, mujer de Rudy Fernández, quiso volver a estar presente en uno de los días más especiales para su marido.

La pareja asistió a la cena de celebración acompañados de Maite Farrés, madre del jugador, y disfrutaron de una grandiosa noche para la familia. Helen no dudaba en reconocer lo orgullosa que está de su marido: "Estoy encantada y muy orgullosa de él".

Una opinión que comparte con la madre de Rudy, quien confesaba "estar súper orgullosa también". Mientras, el jugador de la selección ha querido dedicar su victoria en el Eurobasket a su padre: "Sí, por supuesto".

Rudy Fernández asegura que tiene gente cercana de origen francés que le ha felicitado, así que no le da importancia a que hubiera gente que no se esperase a la celebración: "Yo me preocupo de mi gente, de mis compañeros y eso es lo de menos. Tengo muy buenos amigos franceses, tengo compañeros franceses y me han felicitado por el campeonato así que nada.".