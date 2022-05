Helen Lindes, su emotiva y preciosa carta de despedida a su madre tras su fallecimiento

MADRID, 24 (CHANCE)

Durísimos momentos para Helen Lindes tras el fallecimiento este domingo, a los 83 años, de su madre, Norma Lindes. Una triste noticia que la modelo hacía pública con un escueto comunicado y sobre la que ahora, completamente devastada, se ha pronunciado por primera vez.

A través de una emotiva y preciosa carta publicada en sus redes sociales, Helen confiesa que "despedirse de una madre siempre es duro, y más aún si era una tan especial como la nuestra". "Para mí fue la madre perfecta, mi confidente, mi pilar, mi estrella polar" afirma emocionada y agradecida por haber tenido una progenitora tan especial.

Orgullosa de la mujer que le dio la vida, la modelo ha abierto su corazón para contar, a todos sus seguidores, que Norma "no era una persona que pasara desapercibida". "Tenía una personalidad arrolladora y un gran sentido del humor. Nos cautivaba a todos con sus historias y ocurrencias. Y es que le ha pasado de todo!!! Era imposible aburrirse con ella" ha asegurado, añadiendo que "fue una mujer fuerte" - "no solo durante en estos últimos años, donde la enfermedad le ha hecho lidiar a diario con el dolor, sino durante toda su vida" señala - "valiente, adelantada a su época y emprendedora como pocas. Culta, decidida e inteligente, pero a su vez la persona más sensible y generosa que he conocido".

Señalando que "nunca aceptaba un NO por respuesta" y que "gracias a ello consiguió ser su propia jefa en un mundo de hombres" Helen ha confesado que de su madre ha aprendido "valiosas lecciones de vida que aplicaré en la educación de mis propios hijos".

Reconociendo que "gracias a ella he podido ser libre para seguir mis sueños" y agradeciéndole que con su ejemplo "nunca he tenido miedo de empezar de cero porque ella me enseñó a aprovechar cada oportunidad que se me ofrecía" la modelo termina su carta de despedida reconociendo que Norma fue "la madre que quiero ser para mis hijos"

"Te voy a echar de menos cada día mamá, pero prometo que tus nietos sabrán la abuela tan maravillosa que han tenido. Donde quiera que estés ahora, seguro que tendrás a papá a tu lado y le estarás poniendo al día de todo. Te quiero mucho. Hasta siempre" ha finalizado sus preciosas palabras dando su último adiós a su madre.

Una emotiva carta que, sin embargo, nos deja un trafondo de alegría al descubrir la especial relación que Helen mantenía con Norma y que, tras su publicación, ha desatado multitud de reacciones y mensajes de apoyo de sus seguidores y de rostros tan conocidos como Dani Martínez, Edurne, Vanesa Romero, Nuria Roca, Carla Pereyra, María José Suárez o Marisa Jara, que han querido transmitirle su apoyo y su cariño en estos durísimos momentos.