Helen Lindes nos habla de la faceta deportiva de sus hijos

MADRID, 23 (CHANCE)

Multitud de rostros conocidos se han dejado ver este miércoles por 'ARCOmadrid 2022', justo el día del pistoletyazo de salida de la feria internacional de arte contemporáneo, pero sobre todo nos ha encantado ver a Helen Lindes, a la que llevábamos tiempo sin ver y hablar con ella. Tan simpática como siempre, no ha dudado en atender a los medios de comunicación y abrirnos su corazón una vez más.

Helen Lindes nos ha hablado de sus hijos y nos ha asegurado, entre risas, que apuntan maneras de deportistas: "Sí, apuntan maneras los dos. Están altos, pero también son muy ágiles y tienen bastante destreza con los deportes así que yo mientras que ellos sean felices y quieran dedicarse a lo que más les guste, yo encantada".

La mujer de Rudy Fernández explica cómo está viviendo la vuelta a la normalidad: "Muy bien, estoy ilusionada y encantada. Afortunadamente mis hijos, al ser menores de seis años, no han tenido que llevar mascarilla que me parece que, obviamente es necesario, pero me parece un horror que los niños crezcan sin ese estímulo porque aprendemos tanto de todo visualmente y yo creo que están perdiendo parte de su infancia sin poder salir, los parques cerrado".

Helen nos ha abierto su corazón y nos ha confesado que ha habido momentos importantes que ha tenido que aplazar, como el cumpleaños de su hijo, en plena cresta de la ola de la Covid: "yo tuve que cancelar el cumpleaños de mi hijo en diciembre que fue en el peor momento de la ola y son cosas que van a perder, pero afortunadamente volvemos a la normalidad y a hacer una vida como la de antes".

En cuanto a sus proyectos profesionales, la modelo nos ha explicado que: "Sigo trabajando mucho. La verdad es que me han renovado varios contratos que tenía en el 2021 así que estoy muy contenta con firmas de belleza, de moda sigo trabajando mucho. Escribí un libro el año pasado, sigo con la promoción también del libro y, nada, un poquito de todo".