Helen Lindes, sobre Rudy Fernández: "Solo nos da alegrías"

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace aproximadamente un mes hablábamos con Helen Lindes tras la victoria de la Selección Española de baloncesto en el Eurobasket y nos confesaba estar muy orgullosa de su marido. Este viernes, nos encontrábamos con la modelo y sus palabras seguían siendo las mismas, pero también nos ha dejado saber un poquito más sobre su lado más personal y familiar.

Helen nos aseguraba que tanto ella como Rudy Fernández se reparten el cuidado y la educación de sus hijos: "nos compenetramos muy bien, estupendamente, si yo falto como ahora que he estado en milán, él se queda en casa con los niños". Y es que ahora están disfrutando de la mejor edad de sus hijos y no quiere que pase el tiempo: "les consentimos cada uno en su terreno, a su manera, ahora tienen tres y cinco años, es la mejor edad, súper bonito y no quiero que crezcan más".

La modelo confiesa que es "difícil" buscar ratos de intimidad con Rudy, pero son muy necesarios, por eso no duda en sacar un hueco o pedir ayuda a sus seres queridos para que se queden con los niños: "se busca porque es súper necesario encontrar momentos de intimidad y hacer planes de pareja. Afortunadamente tenemos familia que nos apoyan y que nos toman el relevo".

En cuanto a su marido, Helen está muy feliz por todos los logros que ha conseguido este último año y se deshace en halagos hablando de él: "Este año ha sido algo muy especial ganar el Eurobasket, siendo Rudy el capitán, gracias a su esfuerzo se ha conseguido. Solo nos da alegrías con el baloncesto, espero que siga la buena racha".