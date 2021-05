Helena Maleno afirma que los migrantes marroquíes sabían con antelación que habría una "apertura de fronteras"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz del colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno ha señalado que los migrantes marroquíes que han cruzado a Ceuta a nado en las últimas horas sabían de antemano que habría una relajación de la vigilancia de la frontera del lado marroquí y que varias fuentes le contaron con antelación que esa situación "se podía dar".

En una entrevista en el programa "Hora 25" en la noche del lunes, Maleno ha señalado que ya el domingo por la tarde varias fuentes le dijeron que iba a haber una "promoción" que es "cuando se van a abrir las fronteras" y que esta situación iba a durar en torno a "48 horas".

Así, ha detallado que esta información estaba circulando por "todos los barrios" donde hay "comunidades migrantes" y que en un principio no le dieron crédito porque algo así no sucedía desde el año "2014" pero "ellos insistían", ha apuntado y ya en la tarde del domingo "había imágenes" de personas que habían ido "a la playa" con "lanchas tipo 'toy'". En ese momento, según Maleno, el problema era la mar porque había "olas de 2 metros" en el estrecho y no fue hasta el lunes que empezaron a cruzar a nado miles de personas.

En la misma línea, ha insistido en que se conocía de antemano que esta situación "se podría dar" y ha lamentado que haya embarcaciones que puedan quedarse a la deriva en el estrecho. "Una vez más las personas son monedas de cambio", ha reiterado.