Help Up gana la 'Competición Nacional de Miniempresas' y representará a España en 'Junior Achievement Gen-E'

El emprendimiento del Colegio Montserrat de Barcelona asistirá a la competición europea los próximos 14 y 15 de julio en Tallín (Estonia)

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La miniempresa Help Up ha sido la ganadora de la 'XVI Competición Nacional de Miniempresas' entre 15 proyectos de emprendimiento desarrollados por estudiantes de educación secundaria y bachillerato de toda España, por lo que representará a España a nivel europeo en la competición europea de 'Junior Achievement Gen-E'.

En un comunicado, la Fundación Junior Achievement ha señalado que ente el 1 y el 2 de junio los jóvenes han tenido la oportunidad de presentar sus ideas de emprendimiento ante el jurado con el objetivo de convertirse en los ganadores y representar a España en la competición europea, que se celebrará en Tallin (Estonia) los días 14 y 15 de julio.

El programa de miniempresas cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Emprende, Fundación Citi y FedEx como socios patrocinadores; EY, Esade, Nationale-Nederlanden, Manpower Group y HP como patrocinadores, y Fundación Canal como colaboradores.

Además, el presidente de la Fundación Junior Achievement España, Alberto Placencia, ha sido el encargado de entregar este galardón al equipo ganador, formado por estudiantes del Colegio Montserrat de Barcelona.

LOS PREMIADOS

El premio 'HP Garage de HP' ha sido entregado por el director general de HP Solutions Creation and Development Services de HP, Miguel Ángel Turrado, a Help Up del Colegio Montserrat (Barcelona).

El premio 'Ready for work' de Manpower Group, entregado por la directora de Sostenibilidad de ManpowerGroup, Montserrat Moliner, ha sido para Electros del Colegio Claret (Barcelona) y el premio al 'Impacto Social' de Nationale Nederlanden, entregado por Ana García Esteban, jefa de People and Culture de Nationale-Nederlanden, ha sido entregado a Eat your TCA del INS Torre Roja de Viladecans (Barcelona)

En Barcelona también se han quedado el premio a la 'Sostenibilidad' de Fundación EY, entregado por Carlos Arango, director general de Fundación EY, para Electros del Colegio Claret y el premio 'Orientación al cliente' de Fundación Citi, entregado por Pedro López-Quesada, presidente de Banca, Mercados de Capital y Asesoría de Iberia de Citi, a Karson, del Colegio Padre Damián Sagrados Corazones.

Otros galardones han sido el premio 'Young Talent Excelence' de Esade, entregado por Idoia De Paz, directora de Soluciones de Aprendizaje Corporativo de Esade, a The Safe Truck de La Salle Reus (Tarragona) y el premio 'FedEx Access Award' de FedEx, entregado por el gerente de Station Operation de FedEx, Miguel José Moral, ha sido para Booklight de Colegio Fomento Peñamayor (Gijón).

En Madrid, ha recibido el premio 'Proyecto Innovador' del Ayuntamiento de Madrid, Fingerlight de Institución Educativa SEK Ciudalcampo, el cual ha sido entregado por el concejal del área delegada de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Angel Niño.