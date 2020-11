Herce y De la Fuente ven "ambiguas, contradictorias y muy optimistas" las recomendaciones del Pacto de Toledo

El director de Fedea cree que hay margen todavía para subir la edad de jubilación y pide que sólo se blinden con el IPC las pensiones más bajas

Los expertos en pensiones José Antonio Herce y Ángel de la Fuente aprecian "luces y sombras" en las recomendaciones acordadas recientemente en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, pero, en términos generales, coinciden en que son "ambiguas", en algunos casos "contradictorias" y hasta "demasiado optimistas" respecto a la sostenibilidad futura del sistema.

Durante un encuentro virtual organizado por el Instituto Santalucía, de cuyo foro de expertos forman parte ambos economistas, Herce ha advertido de que las recomendaciones del Pacto de Toledo no aseguran en absoluto la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.

Así, ha señalado que de las 22 recomendaciones, sólo ocho tienen efectos económicos en el sistema, aunque sin cuantificar, y de ellas tres presentan "un claro signo negativo contra la sostenibilidad del sistema aunque sean un claro signo positivo sobre la suficiencia".

Según Herce, lo que vienen a decir las recomendaciones es que el sistema no sufrirá en su estabilidad "con un poco de suerte" y avisa de que, aunque el Pacto de Toledo no apueste por reformas radicales, habrá que ver lo que sucede cuando dentro de cinco años empiecen a jubilarse los 'baby boomers' masivamente.

"Si estas recomendaciones fueran ya ley, no sabríamos qué hacer, porque son ambiguas y contradictorias", ha apuntado Herce, que ha añadido que, por ejemplo, "no está claro cómo se reconcilian la solidaridad y la contributividad del sistema".

En este sentido, ha insistido en que debería hacerse pedagogía con los ciudadanos para que sean conscientes de que, aunque hay millones de pensiones "obscenamente bajas", éstas son mucho más elevadas de lo que se cotizó por ellas en comparación con aquellos que perciben pensiones más altas, donde la relación sobre lo aportado es mucho menor. Igual sucede con las mujeres, cuya mayor esperanza de vida hace que cobren pensión seis años más que los varones.

"Hay que saber dónde poner la línea entra la sostenibilidad y la suficiencia (...). La Seguridad Social ha hecho un enorme esfuerzo para arreglar los desaguisados del mercado laboral y eso se ve con las mujeres y los jóvenes. Hay un problema de empleabilidad y calidad del empleo, no es un negociado de la Seguridad Social, pero a ella le llegan todos los problemas del mercado laboral", ha indicado Herce.

En la misma línea, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, cree que las recomendaciones del Pacto de Toledo "pecan de excesivo optimismo" al dar entender que se puede mantener la generosidad del sistema actual de pensiones sin muchos problemas, una idea que, en su opinión, no se corresponde con la realidad, pues los recursos "no son infinitos". "Da la impresión de que nos están diciendo que el sistema no tiene un problema real, sino contable", ha advertido.

En este sentido y en relación a la recomendación del Pacto de Toledo para que la Seguridad Social deje de asumir gastos impropios, De la Fuente ve bien que se traslade al Estado las bonificaciones para el fomento del empleo, pero no comparte que la Seguridad Social deje de hacerse cargo de algunas prestaciones o de sus gastos administrativos. "Se están queriendo clarificar como gastos impropios gastos que son propios del sistema", ha apuntado.

JUBILACIÓN Y PLANES DE PENSIONES

Preguntados por la edad legal de jubilación --que no se toca en las recomendaciones del Pacto de Toledo, manteniéndose en los 67 años para 2027--, para De la Fuente aún existe un mayor margen en esta materia con el que ajustar los gastos del sistema. "Si vivimos más tiempo, lo razonable es que trabajemos más tiempo. Es una vía a explorar y todo lo que se haga en esa dirección es bueno", ha añadido.

Por su parte, Herce ha indicado que mientras que en España se llegará en 2027 a una edad legal de jubilación de 67 años, en otros países ya estarán instalados por entonces en los 68, los 69 o incluso los 70 años. Lo que sí hacen las recomendaciones del Pacto de Toledo es apostar por endurcer las penalizaciones a la jubilación anticipada, lo que retrasará la jubilación de muchas personas. "Ahora es muy barato jubilarse anticipadamente y eso hay que encarecerlo. Por lo menos en esta medida hay una dirección clara", ha afirmado al respecto.

Ambos expertos se han mostrado de acuerdo con acercar las bases de cotización de los autónomos a los ingresos reales, pero han avisado de que la transición a ese modelo debe ser "suave" dadas las dificultades por las que está atravesando este colectivo ante la crisis del Covid.

También han coincidido en que no hay peligro de que se recorten las pensiones ya causadas y en que lo ideal es que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Ahora bien, el director de Fedea no ve razonable que se haya blindado la actualización de todas las pensiones existentes con el IPC por el elevado coste que esta medida tiene y que supone "sacar por decreto a todos los pensionistas de ahora" del reparto de costes que va a suponer mantener la sostenilidad del sistema.

En este punto, se ha mostrado a favor de blindar las pensiones más bajas del sistema y establecer un método de revalorización para el resto que no recoja el 100% del IPC.

Herce, por su lado, ha añadido que nada indica que el sistema dejará de pagar pensiones en el futuro y considera que el Pacto de Toledo debería hacer sido más tajante en sus recomendaciones para evitar la falta de confianza de los jóvenes en su pensión futura. Éstas, han ambos expertos explicado, serán mejores en valores absolutos que las de sus padres porque los salarios serán más altos, aunque serán peores en términos relativos, es decir, en relación a los salarios.

Donde han expresado algunas discrepancias es en lo que concierne al sistema previsión social complementaria: el segundo y el tercer pilar. Mientras que De la Fuente considera que no han funcionado por la generosidad de las pensiones públicas, Herce ha insistido en que se debe desligar una cosa de la otra, y que el sistema de previsión debe desarrollarse con independencia de cómo le vaya a la Seguridad Social.

Eso sí, ambos han rechazado que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se le quiera dar un "rejón" a los planes de pensiones modificando su tratamiento fiscal. "Lo que va a suceder es que nos vamos a cargar el tercer pilar (planes individuales) si esto no se remedia", ha alertado Herce.

Lo que sí le parece bien es la idea de crear un súper fondo de pensiones público para complementar la pensión, aunque eso sí, ha precisado que todo depende de cómo se concrete al final. En este punto, De la Fuente ha mostrado alguna reserva más por el coste que supondría para las empresas.