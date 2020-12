Herederos de Camarón: "El Ayuntamiento de San Fernando aparenta disponer de derechos de marca cuando no es así"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Los herederos de José Monge 'Camarón de la Isla', a raíz de la información hecha pública este sábado por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) en relación a los pagos por el depósito de las reliquias del artista, ha manifestado este lunes que "el Ayuntamiento intenta aparentar que dispone de los derechos de marca de Camarón cuando no es así".

En un comunicado remitido a Europa Press, la familia, a través de su portavoz, Paco Moreno, subraya que no ha negado en ningún momento el cobro por el depósito de las reliquias, pero el Ayuntamiento "está obligado por convenio" a cerrar contratos anexos por cada uno de los proyectos vinculados al Espacio Camarón, regulando el uso de los derechos de imagen y marca, y que eso es precisamente lo que los herederos reclaman.

Así pues, expone que el convenio de 2014 entre los herederos y el anterior gobierno municipal para la puesta en marcha del Espacio Camarón "no lleva implícito ni el uso del nombre, ni de la marca 'Camarón de la Isla', ni de los contenidos, sino que de forma expresa exige el consentimiento para su cesión".

Con esta situación se llega al jueves 3 de diciembre, cuando, según los herederos, el Ayuntamiento, ante la intención de la familia de hacer público su descontento con la situación de los derechos de imagen, marca y contenidos, ofreció a la viuda de Camarón, Dolores Montoya 'La Chispa', "una compensación por importe de 150.000 euros en pago único y cerrado por el uso del nombre, marca e imagen de Camarón", para que de esta forma pudiera el Consistorio explotarla durante cincuenta años.

"Así, el Ayuntamiento, pese al comunicado remitido este sábado a los medios de comunicación, da la razón a la postura de la familia: los derechos de imagen, marca y contenidos están pendientes de solucionar", subraya la familia.

A su juicio, esta cantidad ofrecida es el valor que la alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), "le ha dado caprichosamente, sin que pericialmente encuentre respaldo de alguna forma, a pesar de requerirlo así la propia familia, y a su asesoría jurídica, de la que está al frente Lucía Sánchez, hija de Paco de Lucía, quien ha de decido lo que ha de cobrar la familia".

Los herederos apuntan que además del canon por la cesión de los objetos personales de Camarón, el Ayuntamiento asegura haber pagado 200.000 euros para la adquisición de derechos (propiedad intelectual e imagen) del artista, pero "esa cantidad no ha sido abonada".

De hecho, ante la negativa del Consistorio a mostrar los documentos de su adquisición, los herederos los han solicitado judicialmente.

Los herederos sospechan que estos derechos puedan proceder de los contenidos audiovisuales que se van a exponer en el Museo, y que podría provenir del documental y serie 'Camarón, flamenco y revolución' y 'Camarón, de la isla al mito', producciones que sí contaron con la autorización de la familia, pero cuya posible transmisión al Ayuntamiento no consta de ella.

En cuanto al retraso del museo, es algo con lo que la familia no tiene nada que ver, y esgrimen que más bien está relacionado con el cambio de intención con respecto al emplazamiento del mismo por parte del Ayuntamiento. "En efecto, la anterior Corporación quería erigirlo en la antigua Casa Lazaga, palacete del siglo XVIII, que requería de un reforma y adaptación a museo que hubiera sido menos costosa y se hubiera terminado antes que el proyecto actual de museo", apunta.

LAS RELIQUIAS NO HAN SIDO DEPOSITADAS EN EL MUSEO "HASTA ESTE AÑO"

Por otro lado, la familia apunta que el convenio firmado en 2014 entre los herederos y el anterior gobierno municipal obligaba al Ayuntamiento al inventariado, tasación y aseguramiento de las reliquias, de incalculable valor para ellos, y "no ha sido hasta 2020 cuando se han licitado y adjudicado los contratos para su tasación y aseguramiento".

Además, apunta que los objetos de Camarón han estado durante seis años en una nave propiedad del Ayuntamiento, "sin seguridad y sin aseguramiento, expuestos a cualquier expolio". Entre estas pertenencias se encuentran artículos personales, fotografías, recuerdos, guitarras, el mercedes que conducía o el grammy recibido.

Estos objetos son "originales de inmenso valor", por los que se han interesado grandes músicos del panorama internacional para sus colecciones privadas por grandes sumas de dinero, que la familia ha rechazado por el compromiso que asegura tener con la ciudad de San Fernando y los isleños. Los herederos rechazan por tanto que les mueva el "interés pecuniario".

Tal y como denuncia la familia, "no ha sido hasta este año" que las reliquias han sido depositadas en el museo, "pero sin medidas de protección alguna, tanto en su desplazamiento como depósito", como recoge en mencionado convenio, sin que tenga constancia la familia de si a día de hoy siguen sin estar protegidas.

"LA ALCALDESA NO TRANSMITE LA VERDAD"

"La alcaldesa no transmite la verdad a los isleños, quien no ha dudado en arremeter contra la familia, hablando de que se está disponiendo de dinero público, poniéndola en contra de sus vecinos públicamente, teniendo en cuenta que dispone de un presupuesto anual solo para turismo de casi tres millones de euros", critica la familia.

Además, afean que "no está siendo transparente en su gestión, ya que he participado en la mesa de contratación donde se adjudicó el contrato para la construcción del museo, así lo he hecho ver en varios informes enviados al consistorio".

"Es injusto que la familia a día de hoy siga sin recibir, ya no solo el reconocimiento que les corresponden por el legado de tan insigne artista, sino que se le niegue a vivir con dignidad de lo que Camarón le dejó a sus niños mientras que otros se lucran económica y políticamente de ello", concluye la familia.