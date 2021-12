La herencia nunca vista de Rocío Jurado sale a la luz

MADRID, 9 (CHANCE)

Este jueves en 'Sálvame Diario' se ha emitido un trailer de lo que va a pasar en directo el próximo martes 14 de diciembre y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra. Rocío Carrasco vuelve a la televisión y lo hace por todo lo alto: con la herencia que nunca ha salido a la luz de su madre, Rocío Jurado.

18 contenedores y más de 30 toneladas de documentos y objetos personales de Rocío Jurado saldrán a la luz en directo en un programa especial que se emitirá en el horario de 'Sálvame Diario'. Varios camiones movilizarán esos contenedores y los llevarán al espacio donde se va a grabar la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío' y podremos ver todo lo que guarda la heredera universal de su madre.

El 14 de abril del 2008 todas las pertenencias de Rocío Jurado, que había en su casa de La Moraleja, fueron guardadas en esos contenedores que ahora se van a abrir para que todos los seguidores de la cantante y de Rocío Carrasco puedan homenajear como se merece a 'La más Grande'.

Minutos más tarde, en 'Ya son las ocho' Beatriz Cortazar ha hablado con José Ortega Cano tras emitirse el tráiler y le ha confesado que: "No tiene ni idea de lo que hay en esos contenedores. Yo me fui de la casa de La Moraleja, cogí una furgoneta de mi cuadrilla, con las dos manos me fui a mi armario, cogí la ropa con las manos, a mis dos hijos y me fui a Yerbabuena. No tengo ni idea, me fui con lo puesto".

Ya lo dijo Carlota Corredera la semana pasada: 'Después del puente de diciembre se sabrán nuevos datos de la seriedocumental de Rocío Carrasco'. Eso sí, cabe destacar que lo que veremos el martes que viene no tiene nada que ver con el documental, sí lo que hay dentro de esos contenedores se utilizarán en las grabaciones del mismo.