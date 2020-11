La herencia de Paquirri, el fantasma que vuelve del pasado y hunde a Isabel Pantoja

MADRID, 8 (CHANCE)

Dicen que los fantasmas vuelven, pero lo que no sabíamos es que unas simples palabras vertidas por Kiko Rivera sobre las dudas que tiene del reparto de la herencia de su padre Paquirri, iban a traer tanta polémica. Y es que la vida del torero vuelve, con más fuerza que nunca, a la actualidad, ya que es el momento para que todos los Rivera se unan y luchen por conseguir lo que les pertenece.

En el contexto del enfrentamiento entre madre e hijo, ayer Sábado Deluxe y Viva la vida emitieron informes muy detallados sobre la herencia de Paquirri y su reparto... y lo cierto es que las incógnitas que había por aquel entonces, siguen estando a día de hoy. Fincas, viviendas, una plaza de garaje, capitales... son muchos bienes los que el torero tenía y dejó en el testamento, pero ¿y lo que no estaba en el testamento?

Canales Rivera ha vuelto a los platós de televisión y lo cierto es que su testimonio nos ha dejado de lo más impactados posibles, aunque ya se dijo en su momento, lo teníamos olvidado. En la famosa caja fuerte de Cantora, además de dinero, había también unas joyas. Paquirri había dicho que si el fallecía y no tenía descendencia femenina, esas joyas irían para su hermana Teresa Rivera ya que pertenecían a su abuela.

Según el testimonio de Canales, la misma noche que fallece su tío, Isabel Pantoja va a Cantora con su hermano, abren la caja fuerte, se quedan el dinero y las joyas. En el reparto de la herencia, la cantante lleva unas joyas similares, pero falsas, unas esmeraldas falsas. Y ¡atención! porque eso no es todo, en la presentación del disco Marinero de Luces en el Lope de Vega de Madrid, Doña Ana luce esas esmeraldas.

Un testimonio como muchos otros que nos ha dejado completamente helados y que, aunque se contó en su momento, hoy vuelve con más fuerza que nunca. También, en Viva la vida se contó que Isabel Pantoja vendió una finca de Paquirri, que estaba a nombre de Carmina Ordóñez, a Encarna Sánchez. El cómo y por qué no lo sabemos, porque además de haber pasado tantos años, no entendemos cómo se puede ser tan cruel de no haber dado las pertenencias de Paquirri a Cayetano y Fran Rivera.

Como estas muchas, pero ¿dónde está todo el capital de Paquirri? ¿qué se ha hecho con él? ¿es cierto todo lo que dice? Tendremos que esperar a que todo esto vaya saliendo a luz porque si algo tenemos claro es que cuando un tema de tanto interés sale a la palestra mediática, hasta que no se resuelve, no se deja de hablar de ello.