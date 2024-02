Hereu anuncia que se han presentado más de 100 solicitudes al Perte de descarbonización

Brufau (Repsol) pide proteger "los empleos de calidad y no los desempleos de calidad"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que ya se han presentado más de 100 solicitudes al Perte de descarbonización.

Lo ha dicho este lunes en la clausura del XII Simposio Empresarial Internacional de Funseam, en la que también ha participado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

El ministro ha celebrado la "buena acogida" que está teniendo este programa entre las empresas, y ha recordado que durante el segundo semestre del año habrá una nueva convocatoria.

Ha añadido que el Gobierno está trabajando en la línea 4 del Perte, que deberá financiar nuevas instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas, y que contará con 150 millones en subvenciones y 100 millones en préstamos.

OPORTUNIDAD DE LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN

Hereu ha asegurado que tanto España como Europa tienen la oportunidad de liderar la transformación hacia una industria con cero emisiones netas.

El titular de Industria ha subrayado que es "un desafío de una magnitud enorme", pero que España y Europa cuentan con las herramientas para afrontarlo, aunque ha alertado que es necesaria la colaboración entre los actores públicos y privados.

Ha insistido en que es una oportunidad de la economía europea para avanzar en la reindustrialización y la transformación del tejido productivo: "Es una gran oportunidad que no podemos dejar escapar".

"Con una industria más descarbonizada no solo nos acercamos a los objetivos climáticos, sino que reducimos la dependencia energética y tecnológica exterior", ha añadido.

DESARROLLAR TEJIDO INDUSTRIAL

Hereu ha explicado que el Gobierno tiene una "clara nueva prioridad", que es, en sus palabras, no solo defender, sino desarrollar tejido industrial.

Ha señalado que esto significa "en algunos sitios reindustrializar y en otros, darle impulso a la industria", pero que su encargo como ministro es aumentar el peso de la industria en la economía española.

El titular de Industria y Turismo ha señalado que es "una gran prioridad" para el Gobierno, y que es fruto de las lecciones aprendidas durante la crisis financiera iniciada en 2008 y durante la pandemia.

Hereu ha explicado que la lucha contra el cambio climático también "es una gran prioridad" para el Gobierno y que tiene una importancia, según él, trascendental.

ANTONIO BRUFAU

Brufau ha pedido proteger "los empleos de calidad y no los desempleos de calidad" y hacer, en sus palabras, un esfuerzo enorme para que la industria continúe generando estos empleos.

De todos modos, ha subrayado que la "industria necesita tiempos" y ha explicado que no puede trabajar con plazos cortos, ya que provocarían errores.

El presidente de la petrolera ha señalado la necesidad de que la descarbonización de la economía sea justa para todo el planeta y que se tenga en cuenta que la realidad de los países en desarrollo no es la misma que la europea: "No habrá transición en el planeta si no es justa, equitativa y generosa".