Hereu destaca Fiturtechy como "epicentro de la reflexión y el conocimiento del sector"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha agradecido el papel que juega Fiturtechy, el espacio de Fitur especializado en tecnología, innovación y sostenibilidad, por servir "como impulsor del sector, al poner en común el conocimiento y la reflexión del mismo".

Así lo ha manifestado durante la inauguración de #techYsostenibilidad en el marco de esta edición inspirada en la película de ciencia ficción "Desafío Total", acompañado por el presidente de ITH, Javier García Cuenca, y el secretario general de Cehat, Javier García Cuenca.

En este sentido, el titular de Turismo ha manifestado "el pleno apoyo del Ministerio a aceptar el "Desafío total" que suponer hacer un mayor uso de la tecnología en el sector turístico".

SOSTENIBILIDAD

Esta segunda jornada del foro techYsostenibilidad se ha centrado en la regeneración de las comunidades locales y nuevas tendencias ambientales y sociales para la generación de valor.

Seguidamente, en el marco de la regeneración de las comunidades locales, Diego Andrade, subsecretario de Promoción del Ministerio de Turismo de Ecuador ha dado su visión sobre cómo recuperar el enfoque natural y cultural del destino. Asimismo, Isabel Sánchez Tejado, especialista en turismo rural y fundadora de la Escuela de Turismo Generativo ha explicado cómo se debe gestionar un lugar para convertirlo en un destino. A continuación, gracias a Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, ha mostrado cómo el turismo puede ser el motor que impulse la cultura y la economía en el destino.

De la misma manera, Agustín Torres, director de Salud Ambiental e Infraestructuras Verdes de Veolia España; y Mariano Torres, CEO de Sien Consulting y presidente Terciario Avanzado de la Asociación Patronal de los Consultores de la Provincia de Alicante han dado a conocer el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología para generar un turismo de impacto positivo.

Dando fin a la mañana, ha tenido lugar el encuentro bajo el título "Nuevos liderazgos para un futuro sostenible", moderado por Charo Izquierdo, periodista de Women Action Sustainability (WAS), donde han participado: Maribel Rodríguez, Senior Vice President de World Travel & Tourism Council (WTTC) y presidenta de Women Leading Tourism; Isabel Piñero, CSO Chief Sustainability Officer de Grupo Piñero y Bahía Príncipe; Gema Alfaro vicepresidenta y cofundadora de Mujeres en Hospitality; y Mónica Chao, presidenta de Women Action Sustainability (WAS).

DESTINO

Para comenzar la mañana, Abigail Sigüenza, subdirectora de Marketing Estratégico de Madrid Destino ha compartido las estrategias que encaminan al turismo a un futuro más digital y sostenible.

Siguiendo el tema de las estrategias sostenibles, ha tenido lugar la mesa sobre las iniciativas que contribuyen positivamente en el ámbito económico, social y medioambiental de cualquier destino de la sostenibilidad, así como a los riesgos a los que se enfrentan en los diferentes destinos en los que operan. Esta mesa ha estado formada por Caterina Escrig, Sostenibilidad Banca de Empresas de Caixabank; Tono Franco, director de Visit València del Ayuntamiento de Valencia; Gloria Juste, Corporate Social Responsibility Sr. Director de Palladium Hotel Group; Nayara Fuentes, Sustainability Manager de Nespresso Spain; y Rubén López-Pulido, director de la Oficina de Turespaña en Dublín de la embajada de España en Irlanda como moderador.

De igual manera, Juan Gómez, Jefe de Inteligencia de Mercado de ForwardKeys; y Celia Romero, CEO de Inteligencia Turística, han dialogado sobre el desarrollo de productos y herramientas basadas en IA, que permiten a los destinos turísticos mejorar la experiencia del viaje de sus turistas.

Posteriormente, Nadia Giovanna Mignogna, directora general de Marca País; María Milagros Arvelo, directora general en Posicionamiento Internacional de Venezuela; y Diego Rodríguez, CEO & Co-founder de Passporter , ha compartido cómo las tecnologías están revolucionando los viajes para los destinos.

Para continuar, Álvaro Carrillo de Albornoz, director de Thinktur, ha presentado el ebook 2024 "El sector turístico ante el desafío de la IA". Finalizando la mañana, Dolores Ordoñez, vicepresidenta en Gaia-X; ha introducido el caso de uso "Gaia-x Turismo. La economía del dato y la IA".

Por la tarde se ha celebrado la entrega de los AMT Smart Destinations Awards 2024 en el que ha tenido el placer de clausurar Rosana Morillo, Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo.

NEGOCIO

En el foro #techYnegocio, dedicado a la tecnología y el negocio, ha decidido orientar el día a la reivindicación de la hospitalidad. Por eso, la mañana ha comenzado con José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur; Jorge Marichal, presidente de CEHAT; y con Juan Carlos Cavero, director de Agenttravel.es como moderador, han comentado los retos a los que se está enfrentando el turismo, recalcando la importancia de la colaboración público-privada.

A continuación, se ha realizado la entrevista "El desafío de sobrevivir en la Era de la Incertidumbre" donde ha participado Miguel Villaroya, director general en Spring Hoteles; y María Jesús Lillo, departamento de empresas asociadas de Turismo de Tenerife como entrevistadora.

Siguiendo esta línea, han debatido sobre las nuevas realidades a las que se exponen los hoteles en la industria Juan Carlos de León, CEO de GF Hoteles; Federico Fuster, CEO de Climiahotels; José Rodríguez, CEO de Sercotel Hotel Group; y Alberto Bernabé, Senior Advisor en PwC como moderador.

Seguidamente, Ildefonso Moyano; VP Customer Excellence en Mews, ha expuesto los desafíos a los que se enfrenta el PMS como gestor de espacios, experiencias e impulso de los ingresos.

Para concluir la mañana, los asistentes han podido disfrutar de la entrevista "El efecto Latin Grammy: hotelería y eventos" donde han participado Adrián Gómez, CIO de Turismo y deporte Andalucia. Latin Grammy Sevilla; y Toni Mascaró, CEO de eMascaró.

FUTURO

La vicepresidenta y directora general del área de establecimientos en American Express España, Julia López, ha realizado la apertura del segundo día en techYfuturo.

Han debatido sobre cómo serán las tendencias de e-commerce en el sector turístico en los próximos años Verónica de Iscar, Chief B2B Sales Officer de Civitatis; Rafael Moreno; Digital Campaigns Senior Manager en Palladium Hotel Group; Nicole Jaeger, VP Merchant Services Digital Sales EMEA en American Express; moderados por Ana Ramírez, directora comercial Establecimientos en American Express Spain.

De igual manera, María Zarraluqui, Global Development Vice-President de Meliá Hotels International, ha presentado el concepto de un hotel del que el cliente no querrá salir

Por su parte, Raquel Lora, consultora en Marketing y Estrategia Digital para Empresas Turísticas / CEO y Co-fundadora de TurisTeach ha recogido el guante para moderar la mesa en la que se ha expuesto el desafío al que se expone la industria hotelera para ofrecer una experiencia que cree hoteles singulares. Esta mesa ha contado con la opinión Eduardo Maiza, Director of Experiences & Partnerships de UMusic Hotels; Raúl Lizón, director comercial en Hidden Away Hotels; Carlos Erburu, Cluster General Manager de Thompson Madrid & Hyatt Centric Madrid; y Belén Diaz Prada, General Manager en Hotel ME Madrid y Casa de las Artes, Member of the Melia Collection.