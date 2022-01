Las hermanas de Olga Moreno, decepcionadas con Antonio David Flores, rompen su silencio

MADRID, 14 (CHANCE)

Destrozada tras enterarse a golpe de portada de revista de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco - algo que su exmarido, con el que seguía conviviendo a pesar de su separación, le negaba - Olga Moreno ha abandonado el domicilio conyugal y, poniendo tierra de por medio con el padre de su hija Lola, se ha ido a su Sevilla natal.

Intentando todavía digerir la historia de amor de Antonio David y la reportera, Olga está arropada por sus padres y sus hermanas, una piña en estos durísimos momentos en los que toca tomar importantes decisiones de cara al futuro y pensar en el divorcio con el que ha sido su pareja durante los últimos 22 años.

Discreta y al margen del foco mediático en el que está inmersa Olga desde que comenzó su relación con el ex de Rocío Carrasco, su familia está preocupada por ella - se dice que incluso habrían pensado pedir ayuda profesional para que la empresaria supere este varapalo - y muy decepcionada con Antonio David.

"La decepción es una emoción que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento" escribía en sus redes sociales Silvia Moreno, hermana de Olga, tras la portada de Lecturas de su cuñado con Marta Riesco, confesando cómo se sienten en estos momentos: "No es enfado, es decepción y eso es peor".

Unas palabras sobre las que este viernes se ha pronunciado la propia Silvia en conversación con 'El programa de Ana Rosa', asegurando que no iba dirigido directamente a Antonio David, con el que su relación sigue siendo "cordial sobre todo por el bien de sus sobrinos". Además, la sevillana ha asegurado que "no le tiene inquina" al ex de Olga, pero tampoco oculta que "no le parece bien cómo ha hecho las cosas".

Rosa Moreno, otra de sus hermanas - la que la visitó durante 'Supervivientes' - prefiere guardar silencio por el momento, mientras Arancha ha confesado, a su llegada a la casa de sus padres hace unos minutos, cómo se encuentra la familia en estos momentos tan complicados para Olga: "Estamos todos bien".