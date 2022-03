Las hermanas Osborne, unidas e ilusionadas con el embarazo de Claudia Osborne

MADRID, 9 (CHANCE)

Las hermanas Osborne están más unidas que nunca, sobre todo con el embarazo de Claudia Osborne, que están todas como locas deseando que la hermana pequeña de la familia sea madre y tenga en sus brazos ya a Micaela. Y no solo ellas, ya que Bertín también está muy ilusionado con este momento tan especial en la vida de su hija, después de haber pasado unos años muy duros.

Hemos hablado con todas las hermanas Osborne y, en concreto Eugenia Osborne, nos ha confesado las ganas que tienen todas de ver a la primera hija de Claudia: "Hombre claro, lo estamos deseando, la vemos tan feliz y se merecía tanto este momento que estamos muy contentas".

Alejandra también nos ha asegurado que no le darán muchos consejos, simplemente es una experiencia que tiene que vivir ella: "Yo creo que lo de aconsejarla, cada uno cuando lo vive tiene sus problemas y sus cosas, lo que te digan los demás... lo tienes que vivir tú para saber tirar para adelante".

Claudia, la protagonista en este momento, nos desvela que su padre será un abuelo espectacular, como lo es con sus demás nietos: "Pues igual que con mis sobrinos, es muy cariñoso..." y Alejandra añade: "Educa, no mima, lo digo siempre porque me encanta, no puedo soportar que los mimen".

Hemos aprovechado el momento para preguntarle a Eugenia por las fotografías que han salido de Andrés Velencoso y la modelo Candice Swanepoel: "No he hablado con él, no sé si seguirá en Londres" y es que recordemos que se intentó emparejar a Eugenia con él en el pasado, pero nos desmiente el rumor: "no es el caso" y nos asegura que no hay ninguna nueva ilusión en su vida: "no tengo ninguno a la vista".