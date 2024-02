El hermano y la madre de Antonio Tejado rompen su silencio y dejan claro que están "fuertes y unidos" tras su detención

MADRID, 14 (CHANCE)

Todavía asimilando que Antonio Tejado esté en prisión provisional por ser el presunto autor intelectual del atraco a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal el pasado agosto, su familia intentan continuar con su día a día mientras insisten públicamente en que se respete la presunción de inocencia.

María José, madre de Tejado, habría transmitido a su entorno que está convencida de que su hijo es inocente, apuntando que quizás se fue de la lengua en algún momento de exaltación -sus adicciones a las drogas y al alcohol le habrían hecho tocar fondo y juntarse con malas compañías en los últimos tiempos- dando más detalles de los debidos sobre la vivienda de su tía, pero en ningún caso con el fin de asaltarla y hacerse con un botín valorado en casi un millón de euros tras maniatar y amenazar con violencia a la artista de 'Cántame'.

Completamente sobrepasada por la situación, ha sido su otro hijo, Chema Tejado, el que ha hablado en nombre de la familia cuando su madre y él asistían a misa en una iglesia cercana a su domicilio en el centro de Sevilla, donde se les habría visto muy afectados rezando por Antonio.

"Estamos fuertes, estamos enteros y estamos muy unidos" ha dejado claro Chema, que no ha dudado en pedir "respeto" a la prensa para poder continuar con sus vidas al margen del complicado futuro que tiene por delante su hermano: "Pido respeto para poder seguir luchando porque hay menores, hay mayores, y no solo nuestras familias, así que un poquito de conciencia y respeto por lo que está pasando" ha afirmado.

Además, y aunque no ha querido entrar en detalles sobre su hermano, el otro sobrino de María del Monte -con la que ha dejado en el aire si se han puesto en contacto tras la entrada en prisión de Antonio- sí ha confirmado que por el momento no han podido hablar con el detenido. "No, pero no puedo decir nada más. Él está tranquilo. El abogado lo dijo ayer, que se ha comunicado con él, y le vamos a hacer caso a ellos, a los profesionales" ha añadido.

Por último, Chema ha lanzado un mensaje de unión familiar en estos durísimos momentos para ellos: "Si lo que queréis encontrar es una imagen de una familia destrozada o algo de eso no la vais a tener. Vais a encontrar una imagen de familia unida, fuerte y que va a seguir su vida normal si nos dejáis" ha sentenciado, dejando entrever que ellos y María del Monte están del mismo lado a pesar de que Antonio esté en la cárcel como presunto autor intelectual del robo a su casa.