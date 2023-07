Los dos hermanos acusados de matar a un vecino en Toques amenazaron a la mujer de uno de ellos por "contar la verdad"

Así consta en las escuchas de la Policía Judicial realizadas en el domicilio de los procesados

A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)

Las escuchas de los dispositivos de grabación instalados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el domicilio de los dos hermanos acusados de matar en 2019 a un vecino en Toques (A Coruña) y, posteriormente, quemar su cadáver con la ayuda de un primo reflejan amenazas de los procesados a la mujer de uno de ellos por "contar la verdad".

En la sesión del juicio celebrada este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña han reproducido parte de las conversaciones mantenidas en el domicilio familiar de los encausados en días posteriores al suceso. En las mismas, ambos acusados increpan a la mujer de unos de ellos. "A ti hay que matarte, ahora todos a la cárcel por culpa tuya", dice a su cuñada.

"Te dijimos muchas veces que no cuentes la verdad porque no se puede contar, tú calla la boca y cuando te pregunten algo di que no sabes nada", repiten en varias ocasiones los procesados a la mujer. "Ahora, contaste la verdad porque cantaste todo tú", lamenta el cuñado.

En concreto, los dos hermanos hacen referencia a su primo, también encausado en esta causa. "¿Por qué tuviste que contar que vino aquí?, aún vas a meter al pobre hombre en complicaciones", señalan y comentan entre ellos que "sin comer ni beber, va a ir a la cárcel inocentemente por culpa de ella". "Mal nacida, así te matara el día que llegaste aquí, nunca valiste para nada", señala el cuñado. "No dije nada, ni me preguntaron", repetía la mujer ante estas alusiones.

ANTENAS DE TELEFONÍA

Con anterioridad, en la vista también ha prestado declaración el agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de analizar el tráfico de comunicaciones de las antenas de telefonía de la zona donde se vio a la víctima con vida por última vez y el lugar donde apareció su cadáver.

Al respecto, ha explicado que consta una llamada de 20 minutos originada por uno de los hermanos a su primo el día del suceso a las 20,40 horas. "Nos sorprende esta llamada que hubo y la estudiamos más en profundidad", ha relatado.

En su testimonio, ha añadido que "18 minutos más tarde" consta un un desplazamiento del teléfono móvil del primo hasta el domicilio de los acusados y "permanece allí unos 15 minutos". A las 21,13 horas este familiar se ubica en el lugar en el que se encuentra el cadáver del fallecido "durante 45 minutos". "Después hace el camino a la inversa", ha puntualizado.

PETICIÓN DE CONDENA

El Ministerio Público y la acusación particular consideran a los dos hermanos culpables de un delito de homicidio, otro de profanación de cadáver y otro de encubrimiento, lo que suma una petición de penas de 18 años y cinco meses de cárcel.

Para el tercero de los procesados, su primo, solicitan seis años de prisión por un delito de profanación de cadáver, otro de daños y un delito de encubrimiento.