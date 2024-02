Hermanos Torres, Celler de Can Roca, Desde 1991 y Ricard Camarena Restaurant, galardonados en premios Macarfi

DiverXO y Disfrutar, galardonados con el premio 'top of the tops'

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Los restaurantes Cocina Hermanos Torres, El Celler de Can Roca, Desde 1991, Asador Etxebarri, Elkano, El Portal de Echaurren, Arrea!, Bardal y Ricard Camarena Restaurant se han alzado con los premios de la Guía Macarfi como los mejores restaurantes de Barcelona, Madrid, País Vasco, Girona, La Rioja, Málaga y Valencia, respectivamente.

De esta forma, los tres mejores restaurantes de Madrid para la guía son Desde 1911, Saddle y Ugo Chan, mientras que Cocina Hermanos Torres, Alkimia y Estimar son los de Barcelona. En Girona, la clasificación está liderada por El Celler de Can Roca, seguido por Ca L'Enric y Miramar.

Respecto al País Vasco, el podio de los mejores restaurantes de Vizcaya lo ocupan el Asador Etxebarri, Azurmendi y Nerua Guggenheim Bilbao, mientras que en Guipúzcoa destacan Elkano, Arzak y Akelarre; y en Álava, Arrea!Kromatiko y Zaldiaran. En La Rioja figuran El Portal de Echaurren, Venta Moncalvillo y Alameda, mientras que los mejores de Málaga son Bardal, Kaleja y Los Marinos José, y en Valencia, Ricard Camarena Restaurant, La Salita y Fierro.

Los galardones a los 'rookies', premios que reconocen a la mejor apertura de los últimos doce meses, recayeron este año en Azul Rooftop Barceloneta en Barcelona, OSA en Madrid, cuyos chefs han sido reconocidos la semana pasada como los cocineros revelación españoles en Madrid Fusión, y Bakea en País Vasco.

Mientras que los triestrellados españoles Disfrutar, representado por Eduard Xatruch, y Diverxo, por Roberto Rúa recibieron el reconocimiento 'Top of the tops Macarfi', por haber liderado el ranking durante tres años consecutivos y por lo tanto, ya no forman parte de las votaciones.

Durante la gala, que se ha celebrado en Málaga, el presidente y fundador de Macarfi, Manuel Carreras, presentó la guía de restaurantes Macarfi 2024 que este año, además de Barcelona, Girona, Madrid, País Vasco y La Rioja, incluye también los restaurantes más interesantes de Málaga y Valencia.

Carreras comentó que el objetivo de Macarfi es completar esta guía gastronómica a nivel nacional para el 2025. En esta novena edición se presentan los 550 restaurantes más interesantes de las regiones mencionadas. Así, en los listados se incluyen los 3.700 restaurantes existentes en la web y en la app.

El presidente de Macarfi también presentó el Club Macarfi, un club aspiracional con experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, un 'e-commerce' con productos gourmet difíciles de encontrar y ventajas en hoteles colaboradores.

En la actualidad, esta guía gastronómica valora, analiza y puntúa más de 3.500 restaurantes con críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, clasificados por ciudades y tipología de cocina disponible.