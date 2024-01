Hernani (BME) sobre Grifols: "Se requiere información y transparencia sobre el informe y sus intereses"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Javier Hernani, ha declarado sobre la situación de Grifols, que se desplomaba en torno a un 42% en Bolsa tras un informe del bajista Gotham City Research que pone en duda sus cuentas y cuestiona su sostenibilidad, que "se requiere información y transparencia sobre el informe [de la firma], sus intereses y la realidad que comenta".

Con todo, el jefe del gestor bursátil español ha señalado que "todavía es muy pronto para sacar ninguna conclusión" y ha alabado el funcionamiento de los mecanismos del mercado y su infraestructura tras una apertura marcada por la volatilidad de la compañía catalana de homoderivados.

Asimismo, preguntado por los filtros de cotización de BME y como mensaje a los accionistas, Hernani ha señalado que "es una compañía cotizada, auditada y con todos los parámetros de mercado" y que el mercado y su supervisor (la Comisión Nacional del Mercado de Valores) tienen unos elementos jurídicos alrededor que pondrán en marcha los procedimientos de transparencia necesarios.

"Lo que tenemos que ver es, con transparencia e información, si la información publicada es veraz o no; como mercado no puedo decir absolutamente nada más, no tengo más elemento de juicio en este momento", ha aducido Hernani.

Preguntado por Gowex (compañía que fue señalada en su momento por la firma Gotham y acabó entrando en concurso de acreedores) y sus posibles similitudes con Grifols, Hernani ha zanjado que eso "está en el pasado; evidentemente fue una situación dolorosa para el mercado", y ha remarcado que "la reacción ha sido muy positiva a una situación como esa".

De su lado, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha expresado que "la CNMV va a ejercer sus competencias para aclarar la situación" y que ahora no procede suspender la cotización de la compañía porque los inversores tienen la información para formarse su juicio.

"La suspensión de cotización se impone cuando falta información o es asimétrica, cuando el inversor no la conoce. No es el caso actual", ha remachado Buenaventura.

Esta mañana, la firma de análisis Gotham City Research, conocida en España por haber destapado hace casi una década el fraude de Gowex, ha acusado a Grifols de manipular sus ratios de deuda y resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento y advierte de que sus acciones serían "no invertibles", en su opinión.

En su análisis, la firma bajista hace hincapié en la relación entre Grifols y Scranton Enterprises, un vehículo inversor de la familia Grifols, señalando que Grifols consolida completamente tanto Haema como BPC Plasma, pese a poseer el 0% de cada compañía, mientras que Scranton Enterprises también consolida completamente ambas empresas, al igual que Grifols.

De su lado, Grifols ha emitido un comunicado en el que niega "categóricamente" cualquier acusación de prácticas contables o de información "errónea" de sus estados financieros consolidados.

Al tiempo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha asegurado que está analizado el informe publicado por Gotham y ha indicado que también está en contacto con la empresa.