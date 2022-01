Herrero (AIReF) avisa de que no reformar las reglas fiscales "no es una opción" y aboga por hacerlo este año

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha destacado este jueves que el debate sobre las reglas fiscales de la UE es "el gran debate europeo" y ha advertido de que su no reforma "no es una opción" y que ésta debería implementarse este mismo año.

En su intervención durante la presentación de las propuestas del Real Instituto Elcano para esta reforma, Herrero ha denunciado que el entramado actual de procedimientos y reglas fiscales europeas es "complejo y poco transparente", no ha evitado el diseño de políticas fiscales procíclicas ni el incremento continuo de la deuda pública en la mayoría de las economías europeas, y se han incumplido "de manera sistemática". "Y no hay mecanismos apropiados para corregir estas desviaciones ni voluntad para aplicar los existentes", ha añadido.

Así, la presidenta de la AIReF cree que debe aprovecharse el año 2022 para diseñar el marco de reglas fiscales, pese a que los plazos sean "exigentes" y el momento económico, complejo. "Pero, dado que el marco económico ya es suficientemente incierto, no debemos añadir esa incertidumbre adicional. La necesidad de reforma es incuestionable", ha subrayado.

Herrero comparte con el Instituto en que se debe ir más allá del diseño estricto de un marco europeo de reglas fiscales, ya que debe ir acompañada de la creación de instrumentos comunes para abordar los retos de inversión de las economías europeas para potenciar su crecimiento económico.

En este sentido, ha indicado que la creación de estos instrumentos ayudarían a hacer frente a "perturbaciones tan fuertes" como las de los últimos años y permitiría abordar la financiación de los llamados bienes comunes, como el cambio climático y la digitalización.

No obstante, Herrero ha advertido de que mientras estén vigentes los fondos Next Generation EU, la resolución de este debate sobre la creación de instrumentos comunes dispone de un tiempo del que carece la reforma del marco de reglas fiscales.

En su opinión, plantear que el Next Generation se quede como instrumento permanente es "prematuro" tal y como está diseñado, pues existen "muchas dudas" respecto a los fondos, no sólo sobre sus efectos económicos, sino también sobre la idoneidad de los hitos marcados en el Plan de Recuperación y a los que se ligan el desembolso de los fondos.

"También se me plantean dudas sobre el alcance de la supervisión específica del Plan de Recuperación, que está prevista en el ámbito europeo, pero no en el ámbito nacional, y aún así, aunque no lo tengamos previsto, tendrá que realizarse", ha avisado Herrero, que ha añadido que esta evaluación deberá ir "más allá de la comprobación" del cumplimiento formal de los hitos marcados y analice la eficacia de las inversiones y reformas y la idoneidad de los hitos fijados.

Herrero ha defendido la necesidad de reforzar el papel de las Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) nacionales por su mayor conocimiento, sobre todo de la realidad territorial en países tan descentralizados como el español, por lo que podrían asumir "tareas adicionales" en la fase de diseño de la senda fiscal, en el análisis de la composición de las finanzas públicas y en el ámbito de la supervisión.

En su opinión, las propuestas de centralización de la actividad de las IFIs a nivel europeo son "preocupantes" porque pueden suponer una "pérdida de la esencia" de estas instituciones y "limitar su ventaja comparativa" en el conocimiento específico del país.

LA URGENCIA DE REFORMAR EL MARCO FISCAL NACIONAL

La presidenta de la AIReF cree que el nuevo marco debería poner el foco más en el medio plazo, evitando el "cortoplacismo", lo que no significa, ha precisado, que no existan objetivos fiscales o compromisos a corto y de que no haya consecuencias positivas o negativas por el incumplimiento o cumplimiento de los mismos.

Asimismo, se ha mostrado partidaria de reforzar el papel de los programas de estabilidad como instrumento de planificación a medio plazo, aunque ha indicado que ello exigiría "mejoras sustantivas" en los mismos, pues el escenario fiscal global sólo está definido en Contabilidad Nacional y sólo incluye medidas para el primer año de vigencia del plan.

Además, considera que en la elaboración de estos programas de estabilidad es necesario incluir proyecciones "objetivas e independientes", a lo que podrían contribuir las IFIs. Asimismo, cree que los planes fiscales de medio plazo deben reflejar los compromisos políticos de legislatura y estar sometidos a explicación en caso de desviaciones y reformulaciones.

Junto al papel más activo que deberían asumir las IFIs, Herrero ha afirmado que debe prestarse más atención al marco fiscal nacional, que requiere de reformas que no siempre pueden retrasarse con el argumento de que dependen de lo que pase en el ámbito europeo. "Otras reformas están vinculadas a aspectos procedimentales y de corresponsabilidad fiscal que en nada dependen de lo que ocurra en Europa y que deberíamos estar revisando", ha añadido.

"Los problemas de falta de eficacia y credibilidad, así como la complejidad y la desafección que vemos en el ámbito fiscal europeo se reproducen en el ámbito nacional. La no reforma no es una opción y deberíamos resolverlo con la misma urgencia o más que el marco fiscal europeo", ha subrayado.

LA REFORMA ACTUAL DE PENSIONES NO GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD

En otro orden de cosas, Herrero ha adelantado que la AIReF presentará próximamente una evaluación sobre el impacto de la primera pata de la reforma de las pensiones, en vigor desde el 1 de enero, si bien ha avanzado de que, a su juicio, con ella no queda garantizada la sostenibilidad.

Herrero ha mostrado su preocupación tanto por la indexación de las pensiones al IPC como por el salario de los funcionarios, al tiempo que ha advertido de que la subida de cotizaciones planteada en el marco del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) no garantiza la sostenibilidad del sistema.