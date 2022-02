Herrero (AIReF) insta a acompasar el despliegue de los fondos europeos con una evaluación de finanzas públicas

Pide diseñar una estrategia fiscal a medio y largo plazo y aboga por impulsar un marco fiscal europeo más sencillo y transparente

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado complementar los fondos europeos 'Next Generation EU' con una estrategia integral de evaluación de las finanzas públicas.

"El NGEU representa una oportunidad que no se puede perder y que debe complementarse con una estrategia global de evaluación de las finanzas públicas", ha apuntado la presidenta de la AIReF en su artículo 'Fiscal policy in the EU after Covid: New challenges and opportunities', recogido por Europa Press.

Herrero ha vuelto a insistir en su advertencia de que los elevados niveles de endeudamiento actuales hacen necesario diseñar una estrategia fiscal a medio y largo plazo que permita generar un margen de maniobra para afrontar futuros desafíos.

Y es que, según ha alertado en su artículo, el deterioro de las expectativas de crecimiento a largo plazo asociado a la transición demográfica y el bajo crecimiento de la productividad en Europa, el aumento del gasto relacionado con la edad y la asistencia sanitaria y las necesidades de inversión relacionadas con la digitalización y el cambio climático complicarán la tarea de reducir la elevada deuda, a pesar de los bajos niveles de los tipos de interés a largo plazo vigentes.

Tras el impacto de la crisis de la Covid-19, la política fiscal en Europa se enfrenta a retos extraordinarios. A corto plazo, el primer reto es, según Herrero, retirar las medidas de emergencia más amplias, sustituyéndolas por una respuesta más específica para apoyar una recuperación inclusiva.

En este contexto, la presidenta del organismo independiente considera que unos marcos fiscales nacionales bien diseñados y la revisión de las normas fiscales de la Unión Europea son esenciales para apoyar una mejor planificación fiscal a medio plazo y la sostenibilidad.

MARCO FISCAL EUROPEO CON MÁS ATENCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

En este sentido, la presidenta de organismo ha recalcado que se requiere de marcos fiscales tanto nacionales, como europeos que sean sólidos. "Es necesario aclarar el marco de gobernanza fiscal que se aplicará a partir de 2023", ha recalcado.

Cabe recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 como consecuencia de la pandemia, la prorrogó para el ejercicio 2021 y decidió mantenerla en vigor también en el año 2022. El objetivo es que los Estados puedan mantener políticas dirigidas a que la recuperación económica sea más robusta y se alcance el PIB previo a la pandemia.

Con este amparo, el Gobierno logró el respaldo del Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre al coincidir en que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales.

No obstante, ante una palpable recuperación económica y con el impulso de los fondos europeos 'Next Generation EU', se ha abierto en el seno de la Comisión Europea el debate sobre las reglas fiscales.

En este sentido, Cristina Herrero aboga por un marco a medio plazo más sencillo y transparente, con una mayor atención a la sostenibilidad de la deuda.

La posición del Ejecutivo español sobre este tema ya la ha expresado públicamente la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien defiende que sean los propios países de la UE los que puedan definir sus caminos de consolidación fiscal y que, a su vez, sean sendas "creíbles y compatibles" con el crecimiento sostenido y la creación de empleo.

"LA POLÍTICA FISCAL HA DEMOSTRADO SU VALÍA EN SITUACIONES DE ESTRÉS"

Según ha puesto en valor la presidenta de la AIReF, la respuesta excepcionalmente amplia y coordinada ha conseguido mitigar significativamente los daños económicos de la crisis Covid-19 en Europa. "La respuesta a la crisis se llevó a cabo con rapidez y contundencia tanto a nivel nacional como a nivel de la UE", ha destacado en su artículo.

Así, Cristina Herrero ha ensalzado que, con el apoyo de la política monetaria, la política fiscal ha conseguido demostrar su valía en situaciones de estrés.

Ahora, el reto posterior a la crisis de la Covid-19 es reconstruir los márgenes fiscales para hacer frente a los retos extraordinarios que se avecinan. "En los próximos años, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia , ayudará a los Estados miembros a lograr una recuperación sostenible, apoyando las transiciones verde y digital", ha afirmado.

La presidenta de la AIReF ha recordado que en apenas quince años se han vivido dos choques extremos, que han sacudido los cimientos del funcionamiento de la economía y la situación de las finanzas públicas.

La percepción de que estos choques extremos pueden ser cada vez más frecuentes en un entorno de globalización de las relaciones comerciales y financieras y los fenómenos extremos asociados al cambio climático o las crisis sanitarias justifica por sí sola la necesidad de un margen de maniobra a nivel nacional complementado por una creciente coordinación internacional, al menos en el seno de las instituciones europeas, según ha insistido Herrero.

También considera que hay que generar espacio fiscal para abordar las necesidades de inversión asociadas a los retos de la digitalización, el cambio climático y la las presiones de gasto asociadas al envejecimiento de la población.