Herrero (AIReF) pide consenso ante la "vulnerabilidad" de España y dice que el déficit se estancará en el 3%

A largo plazo, la deuda retomará la trayectoria ascendente impulsada por el efecto del envejecimiento en pensiones, la sanidad y cuidados

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido de que España está en una situación "muy vulnerable" que obliga a que haya "el mayor consenso político posible" para afrontar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En una entrevista distribuida por la institución independiente, la presidenta de la AIReF ha alertado de que el déficit público se estancará en el 3% del PIB a medio plazo y la deuda se estabilizará por encima del 100% del PIB, lo que sitúa a las finanzas públicas "en una posición muy vulnerable".

Cristina Herrero considera que sería bueno alcanzar un "acuerdo país para cumplir las exigencias del nuevo marco fiscal que actualmente se debate en la Unión Europea y que previsiblemente exigirá a los países planes de reducción de deuda a medio plazo.

"El éxito del conjunto depende del éxito de las partes y eso requiere un compromiso de todos los partidos y de todos los niveles de la administración", ha insistido.

Así, cree que sería necesario un acuerdo país que asegure elcumplimiento de las nuevas reglas fiscales y permita abordar desafíos como el envejecimiento, la reducción de la deuda y el cambio climático, entre otros.

Y es que a largo plazo, Herrero ha advertido de que la deuda volverá a aumentar impulsada por el efecto del envejecimiento de la población en partidas como las pensiones, la sanidad o los cuidados de larga duración.

UN ENFOQUE "INTEGRAL" SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES

Sobre el futuro de las pensiones, la presidenta ha resaltado la importancia de no hacer solo análisis parciales, sino abordar la sostenibilidad de las cuentas con un enfoque integral.

"Afrontar la sostenibilidad siempre requiere un enfoque integral por más que, evidentemente, tengamos que hacer análisis sectoriales. Siempre me gusta decir que la manta es una y tiene que taparlo todo. Si se requiere más manta para tapar un determinado sector o un determinado ámbito, o la hacemos más grande o implicará tener que reducir de otro lado", ha subrayado.

PLANIFICACIÓN DE CARA A LA VUELTA DE LAS REGLAS FISCALES

Cristina Herrero ha destacado también la importancia de empezar a planificar cuanto antes para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De hecho, ha insistido en que la inminente vuelta a las reglas fiscales obliga a esta planificación.

La propuesta de la Comisión Europea sobre las reglas fiscales otorga un mayor poder a los gobiernos para decidir cómo cumplir los objetivos de deuda y déficit, aunque exige un ajuste anual mínimo de déficit del 0,5% del PIB hasta llegar al 3%.

A su vez se plantea una reducción gradual de la deuda --hasta situarla por debajo del 60%-- a lo largo de cuatro años, prorrogable hasta siete, una propuesta que cuenta con un apoyo mayoritario por parte de los 27.

Para la presidenta de la AIReF, España tendría que haber ido aprovechando estos años para ir teniendo en cuenta que, primero, la planificación siempre es necesaria y, segundo, que el nuevo marco de reglas fiscales hace que ya no pueda demorarse más esa planificación.

"Si algo caracteriza al nuevo marco de reglas fiscales, es que tenemos que afrontar, aproximarnos a las finanzas públicas con una perspectiva de medio plazo. Y eso obliga a planificar", ha sostenido Herrero.

En cualquier caso, la presidenta de la AIReF cree que la suspensión o no de las reglas fiscales no implica que las administraciones públicas puedan relajarse. "Yo siempre he dicho que el que las reglas fiscales estuvieran suspendidas no significa que no tuviera que haber un ejercicio de supervisión", ha remarcado.

De hecho, Herrero ha recordado que la propia Comisión Europea desde el principio de la crisis sanitaria trasladó a los países que adoptaran medidas, pero que estas no comprometieran la sostenibilidad.

¿CÓMO AFECTA A AIREF EL NUEVO MARCO FISCAL?

Según Herrero, la AIReF tiene una misión importante en el nuevo marco de reglas fiscales europeo. De hecho, la propuesta legislativa de la Comisión contempla una propuesta de modificación de una directiva de marcos fiscales que otorga un papel muy relevante a las instituciones fiscales independientes en general y a la AIReF en particular.

De manera que no solo contempla que la institución fiscal pueda producir o avalar las previsiones macroeconómicas, sino que las instituciones fiscales también podrían producir o avalar las previsiones fiscales y los ejercicios de sostenibilidad que tienen que fundamentar los planes de ajuste.

"No sé en qué quedará esa propuesta legislativa, pero las instituciones fiscales independientes y desde luego la AIReF tienen que aprovechar su potencial, su capacidad de análisis y de generar datos objetivos e independientes que sustenten esta planificación de medio plazo", ha reiterado.